En el Alianza Lima vs Boca Juniors, Peter Arévalo y Flavio Maestri marcaron historia al narrar por primera vez un partido de Copa Libertadores, en Fox Sports Perú.



Sin embargo, como todo comienzo, hay algunas fallas de las cuales no fue ajena Peter Arévalo criticado en redes sociales por su inicio en Fox Sports Perú.



Pese a esto, Peter Arévalo lo tomó de la mejor manera enviando un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Gracias por sus comentarios a favor o en contra es parte de la vida no se le puede gustar a todos, los leo a todos, viendo la repe probablemente me desbordé en el algún momento y es porque lo asumí como un partido de eliminatoria...promesa de mejorar... ¡¡¡Gracias!!!", escribió Peter Arévalo.



Julio César Uribe, Roberto Mosquera, Juninho, Mathías Brivio, Eddie Fleischman y José Guillermo 'Chemo' del Solar también forman parte del plantel de Fox Sports Perú al lado de Peter Arévalo y Flavio Maestri, quienes estarán a cargo de las transmisiones de los encuentros de los equipos peruanos en Copa Libertadores y Sudamericana.



El próximo encuentro que narrará Peter Arévalo será el Sporting Cristal vs Lanús el próximo 7 de marzo por la Copa Sudamericana.



Peter Arévalo respondió a las críticas por su narración en el Alianza Lima vs Boca. Peter Arévalo respondió a las críticas por su narración en el Alianza Lima vs Boca.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE