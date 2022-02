El exdirectivo de la FIFA, Felipe Cantuarias, explicó el motivo por el que ya no pertenece al máximo ente rector del fútbol en el mundo. En pocas palabras, asegura que ya no tiene su cargo porque Agustín Lozano, presidente de la FPF, no quiso que continúe.

“Yo necesitaba solamente una carta de Agustín Lozano para obtener mi ratificación en FIFA, algo que él no quiso hacer. Nunca lo había contado porque no quería que se tome como revancha pero es increíble que Lozano no haya querido que un peruano siga ocupando la posición más importante en FIFA que un peruano había obtenido”, manifestó en diálogo con el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación.

Cantuarias mencionó que mientras tenía una posición en FIFA no podía emitir comentarios por lo que recién se está animando ahora a contar la verdad. Asimismo, descartó que su salida se deba a que Lozano quiera meter a otro en esa posición, en ese sentido, manifestó que el verdadero motivo es porque era un persona incómoda para la gestión del actual directorio de la FPF.

“No podría poner a otro, para ser un miembro de FIFA se necesitan estándares muy altos que las personas que rodean a Lozano no las pueden cumplir. Las razones son muy claras, yo era incómodo para Lozano por mi lucha contra la corrupción en el fútbol”, explicó.

“En febrero de 2021 Lozano me dijo que estaba contento con mi trabajo en FIFA y que me iba a ratificar, pero no lo hizo. Así que perdimos una gran oportunidad de tener presencia en FIFA”, agregó.

Cantuarias indicó que Lozano no es una persona idónea para dirigir la FPF. “En FIFA se establecieron unos criterios objetivos de idoneidad para postular a cargos y no hay manera que Lozano haya podido pasar un examen de idoneidad, no solo por la sanción en el caso de reventa de entradas sino porque está investigado por lavado de activos. Conmebol debería explicar cómo dio pase a un señor sancionado”

“Lozano inventó una deuda”

Otra de las acusaciones que hizo Cantuarias contra Lozano fue la presunta “invención” de una deuda millonaria . Como se recuerda, Cantuarias formó parte del directorio de Edwin Oviedo y cuando Lozano toma las riendas de la FPF se “inventa un descalabro económico para quedar como el salvador de la Federación”.

“A diciembre del 2017, La empresa de auditoría número uno del mundo, emitió un informe en que la FPF cerraba con superávit. Yo me fui en julio del 2018 y el señor Lozano dice que en 6 meses la FPF perdió millones de soles. Eso fue analizado por un contador que puso Lozano, que seguramente es de Azángaro, no es un auditor externo”, arremetió.

“Lozano miente cuando dice que encontró un gran déficit y que ahora está en azul. Él es una persona que se caracteriza por no decir la verdad. Esta gestión es la peor que ha existido en la historia”, sentenció.

