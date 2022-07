El auge de los programas deportivos en Argentina tuvo a distintas figuras representativas en las últimas décadas y uno de los más resaltantes ha sido Emiliano Pinsón. El reconocido periodista no solo destacó por sus análisis, sino también por el carisma que mostraba frente a las cámaras, razones por las cuales se ganó el cariño del público rápidamente.

La tarde de este jueves, el también conductor en ESPN reveló una impactante noticia, que esta vez se trata sobre sí mismo y no de un tema deportivo: durante su participación en el programa Perros de la calle en Argentina, el experimentado hombre de prensa confesó que ha tenido algunos problemas de salud.

“Me hice un estudio del sueño, no salió nada, pero yo me seguía sintiendo bastante mal. Me fui de vacaciones con mis hijos y no estaba bien, así que me hice un estudio más. Me sentía raro físicamente, voy al Fleni, hago unos ejercicios que me dan y, en febrero del año pasado, me diagnostican Parkinson. Ahí entendí todo”, manifestó Pinsón en conversación con Andy Kusnetzoff.

“Ahí me di cuenta por qué me costaba dormir, no la estaba pasando bien de salud. Fue un shock, no lo pensaba. Yo creía que era estrés y no, me dijeron sobre esta enfermedad, aparte de una manera media cruda. La médica me comentó que ya no iba a ser el de antes, que iba a estar cerca, pero que no iba a ser el mismo, y la verdad es que me golpeó”, agregó Emiliano.

De la misma forma, el periodista detalló cómo es afectado por este mal: “Si bien yo no quise meterme mucho en la enfermedad, la neuróloga me explicó que no es tanto el mal, sino el paciente. Yo tengo el tipo de Parkinson que tiene el ‘Indio’ Solari, el rígido. Con esto, uno tiene movimientos robóticos. Yo tengo uno leve, pero crónico, de por vida, y estoy medicado”.

“En lo cotidiano, es bastante complicado. Molesta para ir al baño, para comer, para abrir una puerta, se mete por todos lados. Era quedarme llorando y perder el tiempo o salir a pelear, y elegí esto último, porque lo voy a tener todo el tiempo hasta que encuentren una cura. No pienso retirarme”, concluyó Emiliano Pinsón.