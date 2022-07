Barcelona vs Real Madrid se enfrentan en vivo por el Soccer Champions Tour en el primer clásico español de la temporada 2022-23 en Estados Unidos, como parte del minitorneo Soccer Champions Tour. A continuación te detallamos los horarios para seguir ‘El Clásico’ según el país en el que vivas.

El cuadro de Xavi llega a ‘El Clásico’ tras golear por 6-0 al Inter Miami en su primer amistoso en Estados Unidos. Ahora se medirá ante el Real Madrid con la gran expectativa que hay sobre el posible debut de Lewandowski con la camiseta ‘culé'.

Al frente está el cuadro del Real Madrid, flamante campeón de la Champions League, que iniciará su pretemporada en Estados Unidos disputando ‘El Clásico’. Se prevé que el cuadro ‘merengue’ ponga en acción a sus refuerzos Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni.

¿Cuándo y dónde será el Barcelona vs Real Madrid en USA?

El amistoso Barcelona vs Real Madrid se disputará este sábado 23 de julio en Las Vegas. El Allegiant Stadium, casa de Las Vegas Raiders de la NFL, acogerá el clásico español. Este coloso cuenta con aforo de 65 000 espectadores.

Barcelona vs Real Madrid en vivo en USA: Horarios en Sudamérica para ver el clásico español

Perú: 10:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.

Ecuador: 10:00 p. m.

Bolivia: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Venezuela: 10:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Barcelona vs Real Madrid en vivo en USA: Horarios en Centroamérica para ver el clásico español

Estados Unidos (Las Vegas): 8:00 p.m.

Costa Rica: 9:00 p.m.

Honduras: 9:00 p.m.

México: 10:00 p.m.

Panama: 10:00 p.m.

Puerto Rico: 11:00 p.m.

Barcelona vs Real Madrid en vivo en USA: Horarios en Europa para ver el clásico español

España: 5.00 a. m. (domingo 24 de julio)

Italia: 5.00 a. m. (domingo 24 de julio)

Francia: 5.00 a. m. (domingo 24 de julio)

Alemania: 5.00 a. m. (domingo 24 de julio)

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs Real Madrid en vivo? - GUÍA TV

Cabe señalar que los canales encargados de la transmisión del amistoso Barcelona vs Real Madrid en vivo estará a cargo de DIRECTV Sports para Latinoamérica, mientras que en México podrá verse por medio de Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. RTVE y Barca TV llevarán la emisión del clásico español para España.

