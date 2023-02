Manchester United vs Barcelona en vivo será uno de los vibrantes duelos de la jornada en Europa League. Tras un empate de 2-2 de infarto en Camp Nou, ahora ambos equipos pondrán lo mejor de su plantel en busca del triunfo que les permita avanzar a los octavos de final del certamen. A continuación, te contamos los pormenores del electrizante choque.

¿Cuándo, a qué hora y dónde juegan Manchester United vs Barcelona EN VIVO por 16avos de Europa League?

El partido Manchester United vs Barcelona se disputará este jueves 23 de febrero en el Estadio Old Trafford, el cual permite un aforo para 74,310 personas. El encuentro se disputará por la vuelta de los dieciseisavos de final en Europa League y podrá ser visto desde las 3 p.m. (hora peruana) y 9 p.m. (hora española).

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona en vivo, en Europa League en Sudamérica?

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona en vivo, en Europa League en Centroamérica?

Honduras - 2:00 p.m.

Costa Rica - 2:00 p.m.

El Salvador - 2:00 p.m.

Nicaragua - 2:00 p.m.

Belice -2:00 p.m.

Guatemala - 2:00 p.m.

Panamá - 3:00 p.m.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona en vivo, en Europa League en Europa?

Inglaterra - 8:00 p.m.

Portugal - 8:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Francia - 9:00 p.m.

Alemania - 9:00 p.m.

Italia - 9:00 p.m.

Holanda - 9:00 p.m.

Bélgica - 9:00 p.m.

Suiza - 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona en vivo, en Europa League en Asia?

Catar - 11:00 p.m.

Israel - 11:00 p.m.

India - 3:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

Vietnam - 3:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

Hong Kong - 4:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

China - 6:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

Japón - 7:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

Corea del Sur - 7:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

Corea del Norte - 7:00 a.m. (viernes 24 de febrero)

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona en vivo, en Europa League en África?

Ghana - 8:00 p.m.

Senegal - 8:00 p.m.

Malí - 8:00 p.m.

Nigeria - 9:00 p.m.

Marruecos - 9:00 p.m.

Camerún - 9:00 p.m.

Sudáfrica - 10:00 p.m.

Sudán - 10:00 p.m.

¿Qué canal transmiten el partido Manchester United vs Barcelona en 16avos de Europa League?

Hay que recordar que los 16avos de final de Europa League serán transmitidos en Sudamérica por medio de la cadena ESPN y a nivel de streaming por STAR Plus -a excepción de Brasil-. De esta manera, en caso no te quieras perder el Manchester United vs Barcelona, revisa la guía de canales a continuación.

Argentina : Fox Sports 2 Argentina, Star+

: Fox Sports 2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ Brasil : HBO Max

: HBO Max Chile : ESPN2 Chile, Star+

: ESPN2 Chile, Star+ Colombia : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Ecuador : ESPN2, Star+

: ESPN2, Star+ México : HBO Max

: HBO Max Paraguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Perú : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 España : Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás

: VIX+, TUDN App, Paramount+, TUDN USA, Univision NOW, TUDN.com, UniMás Uruguay : Star+, ESPN2

: Star+, ESPN2 Venezuela: ESPN2, Star+

Manchester United vs Barcelona: alineaciones posibles

XI Manchester United: David De Gea; Diogo Dalor, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Marcel Sabitzer, Casemiro, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Marcus Rashford, Wout Weghorst. DT: Erik ten Hag

XI Barcelona: Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Franck Kessié, Frenkie de Jong, Sergi Roberto; Raphinha, Ansu Fati, Robert Lewandowski. DT: Xavi

