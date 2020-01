El peruano Alexander Lecaros quien había quedado impresionado con el estadio Estadio Nilton Santos en Río de Janiero, hoy fue presentado como una verdadera estrella del Botafogo, uno de los clubes más populares de Brasil y que se refuerza con el ex Garcilaso para el Brasileirao.

Alexander Lecaros se mostró emocionado y respondió a todas las inquietudes de la prensa. “Entre mis características está jugar en ambos lados. Mi fortaleza es el uno contra uno. También puedo jugar de lateral. Creo que vamos a alcanzar cosas importantes en la temporada”, dijo la nueva figura del Botafogo.

En el afán de responder su estilo de juego mencionó a dos grandes del fútbol mundial. “Yo siempre miro a Neymar, a Messi, que tienen el mismo tipo de juego. Eso también me motiva para seguir”, agregó.

Alexander Lecaros presentación Botafogo

Alexander Lecaros reconoció la consejería familiar para tomar la gran decisión de su carrera. “Mi padre no pudo ser jugador profesional, pero era un gran jugador. Me habló de Botafogo, que era un gran equipo, que envió muchos jugadores a la selección nacional. Me motivó mucho a jugar en un gran club y también en Brasil", reveló.

“Mi papá me comentó sobre los jugadores que pasaron por Botafogo, sobre Didí, que fue entrenador de la selección peruana. Eso me hizo venir”, sentenció.

Botafogo dio a conocer, días previos a la última Navidad, el acuerdo al que llegó con Alexander Lecaros, con un contrato de dos temporadas. Será la primera experiencia del jugador en el fútbol extranjero.