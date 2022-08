Andrew Redmayne se ha convertido en un nombre no tan querido en nuestro país tras atajar dos penales que terminaron dejando a la selección peruana sin el boleto al Mundial Qatar 2022. Pese a ello, en Perú no faltó la creatividad y salió su doble, lo cual no pasó desapercibido en Australia.

Redmayne fue entrevistado recientemente en un programa australiano, al cual acudió con su hija. Fue así que una de las presentadoras le preguntó si había estado en Perú, debido a las imágenes en las que se apreció a su doble.

“Estábamos preocupados aquí. Recientemente, vimos unas imágenes y pensábamos que estabas en Perú, en una corrida de todos (risas). Tú eres el enemigo número de ese país luego del repechaje mundialista”, manifestó una de las conductoras.

El golero no pudo evitar sonreír y, en un tono sarcástico, dio a conocer que nunca había estado en nuestro país y que tampoco está entre sus planes visitarlo próximamente.

“ Definitivamente, ir a Perú está fuera de mi lista de deseos ”, fue la respuesta del jugador del Sydney F. C.

Andrew Redmayne se refirió a Perú en una reciente entrevista.

¿Andrew Redmayne será convocado para el Mundial Qatar 2022?

Redmayne fue clave para Australia dado que atajó dos tiros en la tanda de penales ante Perú, con lo cual aseguraron su boleto a la competencia mundialista. No obstante, su presencia no está del todo confirmada dado su presente futbolístico.

Graham Arnold, técnico de los ‘Socceroos’, estaría analizando llevar a otro arquero en su lugar y el nombre de Mitchell Langerak, del Nagoya Grampus (Japón), es el que cada vez gana más fuerza.

