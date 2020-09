Lionel Messi ya entrena con Barcelona. Este lunes, el club publicó en las redes sociales la primera imagen del argentino en las canchas del Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. El arribo del delantero estaba previsto para el inicio de esta semana, luego de confirmar el último viernes que permanecería toda la campaña 2020-21.

En la instantánea, el delantero aparece ejercitándose de forma individual en uno de los campos del centro de entrenamiento. El jugador se ha incorporado a las labores del primer equipo una semana tarde, pues el resto de sus compañeros realizan la pretemporada desde el pasado 31 de agosto.

Leo Messi arribó a la Ciudad Deportiva Joan Gamper este lunes cerca de las cuatro de la tarde en España (nueve de la mañana en el horario peruano). El jugador llegó una hora y media temprano, pues el ensayo de los blaugranas estuvo programado para las 17:30 horas (10:30 en Perú).

El atacante, que fue sometido a la prueba de descarte del coronavirus en su domicilio el último domingo, se reencontrará con sus compañeros, quienes habían iniciado con las actividades el pasado 31 de agosto, hace exactamente una semana.

Leo Messi garantizó a los hinchas de Barcelona que mantendrá el hambre por conseguir resultados importantes. “Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí”, declaró al portal Goal.

La presencia de Messi está en duda en el primer amistoso de preparación. Barcelona se medirá el sábado 12 a Nàstic en el EstadiJohan Cruyff. El miércoles 16, el equipo de Koeman chocará con Girona y, si todo marcha bien, el futbolista de 33 años sumaría minutos. Aunque todo quedará en manos del estratega neerlandés.