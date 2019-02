Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: Hora, fecha y cómo ver el clásico español en el Camp Nou | Copa del Rey

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS: clásico español por Copa del Rey | Entre febrero y los primeros días de marzo, el mundo fútbol podrá disfrutar de tres clásico españoles. El primer choque entre FC Barcelona y el Real Madrid se disputará en el Camp Nou este miércoles 6 desde las 15 horas (Perú y Ecuador). Los dos restantes se jugarán en el Santiago Bernabéu de Madrid el 27 de febrero y 2 de marzo. Para ver fútbol en vivo como este emocionante duelo se podrá escoger entre diferentes opciones. Desde app móviles (beIN Sports en España), canales de TV (DIRECTV Sports para Latinoamérica) y páginas webs como Trome, que le llevarán a todos sus lectores los goles e incidencias del encuentro EN DIRECTO.

El Barcelona vs. Real Madrid por la Copa del Rey arrastra una carga emocional para los hinchas de ambos clubes. El 5-1 que le propinó el FC Barcelona al Real Madrid en la primera rueda de LaLiga Santander está latente en las apuestas que ponen como favorito a los blaugranas.

El FC Barcelona , asimismo, asiste a su novena campaña jugando las semifinales de la Copa del Rey y de superar esta fase podría alcanzar en la final su quinto trofeo al hilo. Con la presencia de Messi aún en duda, los culés buscarán mostrar su mejor imagen ante su público en el Camp Nou.

En la otra vereda, un Real Madrid en mejoras presenta sus cartas con los últimos antecedente que vivieron en esta competición. En el 2014, la corrida de Gareth Bale significó el título para los blancos frente al FC Barcelona , mientras que en el 2013 fueron los merengues quienes eliminaron a los blaugranas en semifinales con una sorprendente victoria 3-1 en cancha rival.

Los jugadores del FC Barcelona lucirán en sus camisetas, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid , su nombre en chino para conmemorar el Año Nuevo del país asiático, que ha empezado a celebrarse esta semana.

En tanto, en el Real Madrid la recuperación de todos los jugadores que en 2019 han estado en la enfermería -Keylor Navas, Toni Kroos, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcos Llorente, Javi Sánchez, Mariano y Jesús Vallejo- provoca que desde ahora cada convocatoria tenga numerosos descartes.

¿Cómo ver y seguir el Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey en España?

Si el lector se encuentra en España, el Barcelona vs. Real Madrid podrá verlo EN DIRECTO desde las 21:00 horas por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Del mismo modo, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico español a través de sus plataformas que te presentaremos a continuación.

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía GOL

Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía La 1 TVE

Movistar+ (canal 19, Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya)

Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)

¿Cómo seguir el Barcelona vs. Real Madrid desde una app móvil en tu tablet o celular?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DirecTV Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía beIN Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Sky

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DAZN

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía TVE

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Bet365

FC Barcelona vs. Real Madrid: ¿Qué dijo Ernesto Valverde sobre la presencia de Lionel Messi en el partido?

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Japón: 5:00 horas (7 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Canales de todo el mundo para ver Barcelona vs. Real Madrid

Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports



¿Cuáles fueron los últimos resultados del FC Barcelona?

20/01/19: Barcelona 3-1 Leganés – Liga Santander

23/01/19: Sevilla 2-0 Barcelona – Copa del Rey

27/01/19: Girona 0-2 Barcelona – Liga Santander

30/01/19: Barcelona 6-1 Sevilla – Copa del Rey

02/02/19: Barcelona 2-2 Valencia – Liga Santander

¿Cuáles fueron los últimos resultados del Real Madrid?

19/01/19: Real Madrid 0-1 Sevilla – Liga Santander

24/01/19: Real Madrid 4-2 Girona – Copa del Rey

27/01/19: Espanyol 2-4 Real Madrid – Liga Santander

31/01/19: Girona 1-3 Real Madrid – Copa del Rey

03/02/19: Real Madrid 3-0 Deportivo Alavés – Liga Santander

Barcelona vs. Real Madrid: ¿Quiénes integrarían las posibles alineaciones?

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho, Luis Suárez.

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.