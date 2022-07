Boca Juniors tiene la gran oportunidad de cerrar su pase a cuartos de final en La Bombonera de Buenos Aires este martes 5 de julio si derrotan al Corinthians. Los de Sebastián Battaglia lograron un empate sin goles en su visita al Arena de Sao Paulo, Brasil, y reservaron a sus principales figuras en el torneo doméstico para darle mayor importancia a la Copa Libertadores 2022, que es el objetivo principal de la gestión de Juan Román Riquelme.

Boca Juniors vs. Corinthians: ¿cuándo, cómo y dónde ver Copa Libertadores 2022?

Boca Juniors vs. Corinthians Octavos de final, Copa Libertadores 2022 1. ¿Cuándo juegan? Martes 5 de julio de 2022 2. ¿Dónde ver el partido? Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina 3. ¿A qué hora juegan? 21:30 horas de la noche en Buenos Aires 4. ¿En qué canal transmiten? FOX Sports, STAR+ y ESPN 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO A MINUTO por el diario Trome

¿Cómo llega Boca Juniors?

El resultado en tierras brasileñas genera altas expectativas en los planes de la actual temporada de los xeneizes. No obstante, el juego previo ante el Timao no fue para nada alentador. Boca cayó 3-0 a manos de Banfield pero hay que apuntar que no alinearon los habituales titulares en el esquema de Battaglia. Por lo que el rendimiento de los locales debe estar fresco y al tope para liquidar al equipo que dirige Vítor Pereira.

“Tenemos que estar atentos para ese encuentro porque para mi hubo penal ante Corinthians. No queremos que nos beneficien, pero sí que no nos perjudiquen”, dijo el técnico Battaglia sobre el penal que atajó Agustín Rossi y que evitó una caída en suelo paulista.

Según lo que anota el portal del diario Olé, la formación de Boca Juniors sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa .

¿Cómo llega Corinthians?

En tanto, el Time do Povo (Equipo del Pueblo), como también se le conoce a Corinthians, tampoco la pasó bien en el Brasileirao. Con una formación de jugadores suplentes, perdieron por 4-0 ante el Fluminense. Pero, a diferencia de Boca Juniors, el cuadro brasileño suma una gran cantidad de futbolistas golpeados y que están en duda ante para el juego en La Bombonera: Fagner, Maycon, Gil, Rafael Ramos, Gustavo Silva, Rafael Ramos, Renato Augusto, Du Queiroz y Joao Victor .

“Tenemos a muchos jugadores heridos y las opciones van disminuyendo en un calendario absurdo. No pensé que fuera posible, pero en este país es posible. El que disputa todas las competencias empieza a tener problemas. Empiezan a aparecer lesiones en jugadores que no imaginábamos, como Du Queiroz. Tiene que jugar cada tres días, sin parar, y por eso se lesiona”, dijo el DT del Corinthians.

Boca Juniors vs. Corinthians: alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Raul Gustavo, Joao Victor, Bruno Méndez; Cantillo, Roger Guedes, Giuliano, Adson, Gustavo Mantuan; Júnior Moraes.

¿En qué canal transmiten partido Boca Juniors vs. Corinthians?

La transmisión del partido Boca Juniors vs. Corinthians estará a cargo de la señal de FOX Sports, Facebook Watch y STAR+ en territorio nacional, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar beIN SPORTS CONNECT en español e inglés. Además, puedes descargar las aplicaciones de STAR+ y DAZN para seguirlo vía LIVE STREAMING por Internet.

Argentina : FOX Sports, Facebook Watch y STAR+

: FOX Sports, Facebook Watch y STAR+ Estados Unidos : beIN Sports (español/inglés)

: beIN Sports (español/inglés) España : DAZN

: DAZN México : Claro Sports y Marca Claro

: Claro Sports y Marca Claro Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela : ESPN y STAR+

: ESPN y STAR+ Chile : FOX Sports 1

: FOX Sports 1 Brasil : CONMEBOL TV, SBT, NOW NET y Claro.

: CONMEBOL TV, SBT, NOW NET y Claro. STREAMING: Facebook Watch (Sudamérica)

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Corinthians?

La tercera final entre Club Atlético Boca Juniors y Sport Club Corinthians Paulista está pactado a comenzar a las 21:30 horas de la noche en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver los octavos de final final.

18:30 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala

19:30 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU), México y Panamá

20:30 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile, Canadá y Bolivia

21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Boca vs. Corinthians en ARGENTINA?

Cablevisión Digital, HD y Flow : Canal 25 (SD) y Canal 106 (HD)

: Canal 25 (SD) y Canal 106 (HD) DirecTV : Canal 605 (SD) y Canal 165 (HD)

: Canal 605 (SD) y Canal 165 (HD) Telecentro . Canal 101 (SD) y Canal 1013 (HD)

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Boca Juniors vs. Corinthians en SUDAMÉRICA?

Perú : DirecTV (621 SD/HD - 1621), Claro TV (36 SD - 65 SD - 523 HD - 1711 HD) y Movistar TV (483 SD - 504 SD - 740 HD - 884 HD)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621), Claro TV (36 SD - 65 SD - 523 HD - 1711 HD) y Movistar TV (483 SD - 504 SD - 740 HD - 884 HD) Argentina : DirecTV (621 SD/HD - 1621), Flow (15 - 103 HD), Telecentro (105 SD - 1011 HD), Telered (24, 54 y 125 HD), Claro TV (106 HD) y Movistar TV (200 HD)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621), Flow (15 - 103 HD), Telecentro (105 SD - 1011 HD), Telered (24, 54 y 125 HD), Claro TV (106 HD) y Movistar TV (200 HD) Uruguay : DirecTV (621 SD/HD - 1621) y Cablevisión Flow (101 HD)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621) y Cablevisión Flow (101 HD) Ecuador : DirecTV (621 SD/HD - 1621), CNT (302 SD - 703 HD), Grupo TV Cable (200 SD - 730 HD)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621), CNT (302 SD - 703 HD), Grupo TV Cable (200 SD - 730 HD) Colombia : DirecTV (621 SD/HD - 1621), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (510 SD - 540 HD - 1511 HD), TiGO (510 SD - 702 HD) y Colcable (11 HD - 14)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621), Movistar TV (200 HD - 483 SD - 884 HD), Claro TV (510 SD - 540 HD - 1511 HD), TiGO (510 SD - 702 HD) y Colcable (11 HD - 14) Chile : DirecTV (621 SD/HD - 1621), Movistar TV (480 SD - 884 HD), Claro TV (174 SD - 474 HD), CMET (53), Zapping (0) y VTR (49)

: DirecTV (621 SD/HD - 1621), Movistar TV (480 SD - 884 HD), Claro TV (174 SD - 474 HD), CMET (53), Zapping (0) y VTR (49) Venezuela : DirecTV Simple TV (621 SD/HD - 1621), Claro TV (483 SD), Inter Satelital (105 HD), Netuno (30) y VenCable (41)

: DirecTV Simple TV (621 SD/HD - 1621), Claro TV (483 SD), Inter Satelital (105 HD), Netuno (30) y VenCable (41) Paraguay : Claro TV (63 SD - 124 HD), Personal Flow (51 SD - 503 HD) y Copaco (51 SD - 503 HD)

: Claro TV (63 SD - 124 HD), Personal Flow (51 SD - 503 HD) y Copaco (51 SD - 503 HD) Bolivia: Entel (40 HD), Inter Satelital (105 SD - 507 SD - 508 HD) y TiGo (510 SD - 702 HD)

¿Quién es el árbitro del Boca vs. Corinthians?

El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de dirigir el duelo entre Club Atlético Boca Juniors y Corinthians. El colegiado estará acompañado por Nicolás Tarán y Martín Suppi y, desde el VAR, a Leodán González.

¿Dónde es el partido Boca-Corinthians?

El juego se realizará en el estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires. El recinto cuenta con una capacidad para 54.000 espectadores y es donde el club Boca Juniors realiza sus partidos como local.

