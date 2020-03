POR: CÉSAR MANAYAY, VÍA TELEFÓNICA

Apenas empezó la mañana de ayer, la noticia se confirmó: Carlos Zambrano sufrió fractura de costillas en el partido que Boca Juniors ganó a Gimnasia y Esgrima, el último sábado, y donde logró el título de la Superliga Argentina. Casi al mediodía, el ‘León’ entró al quirófano para ser intervenido. Después de un par de horas despertó y Trome pudo hablar en exclusiva con el zaguero, quien nos concedió unos minutos desde su cama de reposo en una clínica de Buenos Aires.

Carlos, el título te costó dos costillas…

Podría decirse que sí, pero valió la pena. Fue una alegría inmensa y te juro que no importa si me fracturo otra vez las costillas con tal de que Boca sea nuevamente campeón.

Te perdiste parte de los festejos...

No podía ni respirar. Quería saltar con mis compañeros y no podía, por un momento me ganó la emoción hasta que no pude más. Durante el partido me dolía tanto que preferí que entrara otro en mejor estado.

¿Tanto así?

Los médicos se sorprendieron, porque encontraron una bolsa de aire entre las costillas que podía pinchar el pulmón. Me detectaron neumotórax y fractura de la séptima costilla y fisura en la octava. El golpe fue tan fuerte que pudo causarme un problema mayor.

¿Cómo te fue en la operación?

Fue rápida, sin complicaciones. Por ahora estoy casi inmóvil, con drenaje y me quedaré dos días en la clínica hasta que me den de alta.

¿Cuánto tiempo de para?

Me han dicho que debo estar diez a doce días sin hacer nada. Ahora me cuesta un poco respirar, pero creo que en 20 días puedo estar recuperándome. Gracias a Dios siempre he sanado rápido de las lesiones que he tenido.

Serás baja en la selección para el inicio de las Eliminatorias...

Eso me molesta. Ante Paraguay no llegaré, pero tengo unas ganas enormes de jugar con Brasil. Aún faltan como 22 días, no quiero perderme ese partido.

¿Se ha comunicado Ricardo Gareca contigo?

Mi club, desde el primer momento de mi lesión, habló con la Federación. Ellos han informado todo mi estado y tienen comunicación constante.

Esperamos que te recuperes pronto y gracias por regalarnos unos minutos...

Me voy a recuperar bien para dar todo por Boca y la selección. Mi esposa (Marcia) está aquí conmigo y eso me ayuda a estar tranquilo. Saludos a todos en Perú.