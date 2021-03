César Vallejo va en busca de su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando hoy visite a Caracas FC en el partido de vuelta que se realizará en el estadio Universidad Central de Venezuela en la capital venezolana. El duelo decisivo para ambos equipos ha sido programado para las 5:15 p.m. (hora peruana).

El cuadro ‘Poeta’ sabe que tiene que mostrar un mejor nivel que el exhibido en el primer duelo que terminó empatado sin goles. El equipo ganador ya tiene rival en la Fase 2 y se trata de Junior de Colombia. Los peruanos tuvieron el partido en un penal que falló Yorleys Mena a poco del final. Ahora solo un triunfo o un empate diferente del 0-0 los pondría en la siguiente etapa de la Copa Libertadores.

El equipo de ‘Chemo’ Del Solar ha perdido a dos elementos importantes en su esquema como Christian Ramos y el venezolano Arquímedes Figuera quienes quedaron descartados por sendas lesiones para el choque en el estadio Universidad Central de Venezuela.

Resumen del partido entre César Vallejo y Caracas (VIDEO:ESPN)

El zaguero presenta un desgarro de aductor en el muslo derecho, mientras que el volante tiene un desgarro de segundo grado también en el muslo derecho.

Los ‘Poetas’ tiene la misión de conseguir su primera victoria fuera de casa en un certamen internacional y tiene reto de hacerlo en Venezuela un terreno en donde jugará por primera vez en su historia.





Cesar Vallejo vs Caracas: Hora del partido en Copa Libertadores

Perú: 5:15 pm

Venezuela: 6:15 pm

Colombia: 5:15 pm

Argentina: 7:15 pm

Brasil: 7:15 pm

Bolivia: 6:15 pm

Chile: 7:15 pm

Uruguay: 7:15 pm

México: 4:15 pm

Estados Unidos: 5:45 pm (Miami)

España: 11:15 pm

Llaneros no cambian equipo

Hasta donde se ha podido conocer el entrenador del cuadro venezolano, Noel Sanvicente, no haría variaciones en su once y contaría con Beycker Velásquez en el arco, una de los elementos más destacados del duelo en Perú y que fue elegido en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores.

“Considero que va a ser un partido muy importante en defensa. Hay que estar pendientes en cada pelota parada, córner o falta, porque el fútbol hoy en día es de detalles y en defensa tenemos que estar por encima de lo que estuvimos en Perú”, expresó golero en la previa.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO