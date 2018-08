Copa Sudamericana: Programación y partidos de vuelta por el pase a octavos de final

Copa Sudamericana : Esta semana se juegan los últimos partidos de vuelta de la tercera fase del torneo de Conmebol. Doce equipos en pos de las últimas seis plazas para los octavos de final.



Diez equipos tienen ya su presencia asegurada en la fase de los dieciséis mejores. Se trata de tres colombianos, dos de Argentina, dos de Brasil, dos de Ecuador y uno de Venezuela.



La acción que cerrará la segunda fase comenzará este martes con el partido que el Nacional uruguayo y el Sol de América paraguayo jugarán en Montevideo.



El partido de ida, jugado el 18 de julio en Asunción, terminó sin goles por lo que el cupo quedará en poder del ganador.



Un nuevo empate a cero llevará la serie a una tanda de penaltis, pero si el tiempo reglamentario termina igualado con varias anotaciones, el vencedor será el visitante, por el valor agregado que tienen los goles marcados en cancha ajena.



El miércoles se jugarán dos encuentros. El Millonarios colombiano recibirá al General Díaz paraguayo con la ventaja invisible de haber empatado en Asunción 1-1.



Desde la perspectiva del General Díaz la serie permanece abierta, pues salir en ventaja con un gol en Bogotá obligará a los locales a sacar toda su artillería.



Por decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la historia feliz en la ida del Deportes Temuco chileno se ha tornado muy compleja para la vuelta por la presunta inscripción irregular de un jugador.



El Temuco se impuso en la cancha del estadio bonaerense Pedro Bidegaín por 1-2 al San Lorenzo, pero la presunta falta al reglamento llevó a la Conmebol a arrebatarle los tres puntos y concedérselos al conjunto argentino, junto con una victoria por 3-0.



Los chilenos, que tendrán plazo hasta el 14 de agosto para presentar sus descargos, recibirán el día 15 a su rival en el estadio Germán Becker.



Los últimos tres cupos para los octavos de final de la Copa Sudamericana se definirán este jueves.



Tras vencer en Asunción por 2-1 al Botafogo, al Nacional le corresponde viajar a Río de Janeiro para administrar la exigua renta.



Un Sao Paulo golpeado por haber perdido en casa ante Colón por 0-1, tiene ahora la difícil misión de cobrar venganza en Argentina.



Mejor panorama tiene la otra entidad brasileña, Fluminense, que tras imponerse por 2-0 en su fortín, el jueves tiene que ir a los pagos de un necesitado Defensor Sporting.



Entre los equipos ya clasificados, está definido que el Atlético Paranaense brasileño se medirá en octavos con el único venezolano en carrera, el Caracas.



Otro brasileño, Bahía, será rival del mejor del pulso entre Nacional y Botafogo.



Los ecuatorianos de Liga de Quito se citarán con el Deportivo Cali colombiano.



Con cupo asegurado están asimismo Banfield y el también argentino Defensa y Justicia, así como los colombianos Junior de Barranquilla y Santa Fe, y el Deportivo Cuenca ecuatoriano.



Partidos de vuelta por plaza en octavos de final :

14-08 Nacional (URU) vs Sol de América (PAR) (Ida 0-0)

15-08 Millonarios (COL) vs General Díaz (PAR) (Ida 1-1)

15-08 Deportes Temuco (CHI) vs San Lorenzo (ARG) (Ida 3-0)

16-08 Botafogo (BRA) vs Nacional (PAR) (Ida 2-1)

16-08 Colón (ARG) vs Sao Paulo (BRA) (Ida 0-1)

16-08 Defensor Sporting (URU) vs Fluminense (BRA) (Ida 2-0)



Equipos ya clasificados :

De Argentina: Banfield, Defensa y Justicia.

De Brasil: Atlético Paranaense y Bahía.

De Colombia: Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Santa Fe.

De Ecuador: Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

De Venezuela: Caracas.



Clasificación de goleadores :

Con 4: Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) y Diomar Díaz (Caracas).

Con 3: Nikao (Atlético Paranaense), Zé Rafael (Bahía) Juan Anangonó (Liga de Quito) y Emanuel Herrera (Sporting Cristal).

