Dani Alves y Cristiano Ronaldo fueron protagonistas de duelos intensos en los partidos entre Barcelona y Real Madrid, mientras ambos jugaron en España. El lateral se animó a dar una opinión sobre la partida del portugués del Santiago Bernabéu.

El brasileño, quien se pone en forma para regresar a la acción luego de perderse el Mundial por una lesión, cree que los blancos son rivales respetados en Europa y, sin el portugués en las filas, son más contundentes que antes.

" El Real Madrid es más equipo sin Cristiano Ronaldo, ahora es un poco más difícil de lo que era antes. Antes era complicado pero centraba mucho el ataque en él, y ahora es un poco más peligroso, al menos por cómo veo el fútbol y mi concepto de este juego. Y creo que de esto entiendo un poco", aseguró Dani Alves a 'Marca'.



El marcador del PSG reconoció que el aporte goleador del portugués ha sido importante todos estos años, pero los madridistas, como institución, siempre serán de teme por todos los rivales.

"No va a ser tan fácil meterle mano al Real Madrid, es más equipo ahora. Es evidente que Cristiano Ronaldo es una pérdida brutal para el Madrid, pero el Madrid es el Madrid", añadió.

Por otro lado, Dani Alves entiende la decisión de 'CR7', tras nueve años de éxito en el cuadro merengue. "A mí no me extraña nada en el fútbol. La gente quiere desafíos, continuar sintiéndose vivos y para eso tienes que tener desafíos y por ello no me sorprende". señaló.

" Ha estado un tiempo allí, ha hecho grandes cosas con el Real Madrid y ha decidido intentar hacer otras. Yo lo hice cuando estaba en el Barcelona y los verdaderos luchadores necesitan nuevos desafíos y no necesitan comodidad. Yo pienso que, como yo en el Baza, él estaba muy cómodo quizá. Necesitamos salir fuera, sentir nuevos retos", finalizó.

