Tras la muerte de Diego Maradona, la esposa del astro argentino, Claudia Villafañe, había guardado silencio prudente, pero esta postura terminó cuando la madre Dalma y Gianinna, salió a la televisión para denunciar que el abogado Matías Morla lo tuvo secuestrado y fue uno de los responsables de la muerte del ‘Diez’. La ‘Bruja’ como era llamada por el ‘Pelusa’ reveló detalles de su cercanía poco conocida por los medios.

“Me quieren hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy. Él (Mauricio D’Alessandro) lo sabe. Está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado. No puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo”, dijo Villafañe dirigiéndose al abogado de Marías Morla que participaba del programa AméricaTV de Argentina.

Claudia Villafañe sorprendió contando detalles de su relación con Diego Maradona de las puertas para adentro. “Estaba enojado en un expediente, pero después me veía, me abrazaba y bailaba conmigo, pero ustedes no se enteraban. Yo sí hablaba con Diego, aunque no lo hacíamos público y teníamos juicios de por medio. Sabíamos dividir muy bien todo”, contó.

Claudia Villafañe revela detalles sobre su relación con Maradona (América TV)

“Que vaya preso el que tenga que ir”

Días atrás, Infobae expuso a Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, en su intención de evitar que Gianinna Maradona cuide a su padre. “Que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo, si logro zafar de esta, hay plata para todos”, dijo Pomargo en un audio difundido por Infobae.

“Que pague el que tenga que pagar y que vaya preso el que tenga que ir. Culpables tiene que haber, esto no pasó así porque así”, indicó la ‘Bruja’.}

La argentina también reconoció ante Rocío Oliva, quien también estaba en el set de televisión, que se encargó del velatorio de su expareja por pedido de la familia. “No tomé ninguna decisión que no fuera aprobada por la familia, las hermanas y los hijos. No hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego ese día, la familia y por las hermanas”, reconoció ante el reclamo de la última pareja de Maradona quien no pudo despedirse de Diego.

La Justicia investiga al neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid, y determinará la responsabilidad de cada uno en la muerte de Diego Maradona.

