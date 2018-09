Diego Maradona: Así fue su eufórico festejo en el vestuario de los Dorados de Sinaloa |VIDEO |FOTOS

El primer triunfo deDiego Maradona con los Dorados de Sinaloa (4-1 ) ante Cafetaleros ha sido memorable para el astro del fútbol mundial quien decidió vivirlo a rienda suelta en el vestuario del Estadio Banorte.

Diego Maradona se acercó hasta el vestuario para felicitar a sus dirigidos y abrazó a cada uno de ellos por regalarle el primer triunfo de los Dorados de Sinaloa desde su llegada.

Pero cuando Diego Maradona aún no terminaba de saludar a sus dirigidos estos empezaron a entonar una de las canciones que identifica al plantel. "Me voy a ver a Dorados porque los jugadores, me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón", repetían.

Rápidamente Diego Maradona se unió a los cánticos y saltó junto a los jugadores, en una imagen histórica para los Dorados de Sinaloa se unió al festejo, abrazó a uno de sus pupilos y todos saltaron. El ambiente festivo del vestuario fue registrado en videos compartidos por los mismos jugadores en sus cuentas personales en redes sociales.

El Dorados de Sinaloa de Diego Maradona se estrenó con una victoria de 4-1 sobre Cafetaleros de Tapachula en la octava jornada del Ascenso MX.