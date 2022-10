Real Madrid y Barcelona disputarán una nueva edición de El Clásico del fútbol español este domingo 16 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu de la ciudad de Madrid. El evento enfrenta a los líderes de LaLiga Santander 2022-23 (ambos tienen 22 años) en la que será el juego más importante de la jornada 9. Revisa los canales de televisión para ver el partido desde México y Estados Unidos .

ESPN Deportes y ESPN+ tendrán la señal del clásico Barcelona vs. Real Madrid en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por otro lado, SKY Sports HD, Blue To Go Video Everywhere y ViX ofrecerán las imágenes del juego para los países de México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.

En Sudamérica, los países de Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay verán el partido entre Real Madrid vs. FC Bacelona a través del canal DirecTV Sports y el servicio streaming de DirecTV Go.

En España, la transmisión oficial del Madrid-Barça estará a cargo de DAZN LaLiga y DAZN Total en idioma castellano. También habrá una cobertura especial en catalán de la previa del clásico vía Barça TV.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Barcelona en México y Centroamérica?

País Canal de TV Streaming México SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) Blue To Go Video Everywhere Costa Rica SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Panamá SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX República Dominicana SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Guatemala SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Honduras SKY Sports HD (1501, 1506, 1516, 1521 y 1524) ViX Puerto Rico ESPN Deportes ESPN+

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Real Madrid desde Estados Unidos (USA)?

ESTADOS UNIDOS Canal de TV Streaming AT&T U-verse HD ESPN Deportes (Channel 3313) ESPN+ Century Link Prism ESPN Deportes HD (Channel 4302) ESPN+ Charter Spectrum HD ESPN Deportes (Channel 262) ESPN+ Comcast XFINITY TV HD Revisa la señal de tu región ESPN+ Cox Communication HD ESPN Deportes (Channel 1333 y 1438) ESPN+ DirecTV HD ESPN Deportes (Channel 432) ESPN+ DISH Network HD ESPN Deportes (Channel 442) ESPN+

¿En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona en Sudamérica?

Países Canal de TV Streaming Argentina DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Chile DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Colombia DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Ecuador DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Perú DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Uruguay DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Venezuela DirecTV Sports (610 SD, 683 SD, 1610 HD y 4000 4K) DirecTV Go Paraguay Tigo Sports Paraguay No hay Brasil No se ha confirmado Star+

¿En qué canal de televisión ver Barça vs. Real Madrid en España?

DAZN ESPAÑA PRECIO DEL DIAL DAZN LaLiga 18,99 euros DAZN Total 24,99 euros

Sigue más información deportiva en diario Trome.