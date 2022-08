El plantel del Barcelona no se desmotivó al iniciar perdiendo en el amistoso ante Manchester City y finalmente logró remontar la historia en el segundo tiempo. Sacando provecho de la fragilidad defensiva de los ‘Citizens’, el neerlandés Frenkie de Jong se encargó de inflar las redes para el 2-1 parcial en el marcador.

Las acciones llegaban a los 66 minutos y los dirigidos por Pep Guardiola trataban de salir de la presión rival con una serie de pases cortos. A pesar de tener complicaciones en su propia área, los ‘Ciudadanos’ no renunciaron a su habitual idea estratégica y Kevin de Bruyne intentó darle claridad a la jugada.

El volante belga recibió el balón en la medialuna y habilitó a Rodri, quien lo esperaba a un costado. Sin embargo, el mediocampista español no pudo controlar bien, al ser anticipado por Gavi, y permitió que Memphis Depay tenga la posibilidad de definir en el mano a mano frente al portero Stefan Ortega.

No obstante, el neerlandés no pudo anotar y dejó un rebote, el cual no fue despejado por los centrales del Manchester City. En ese instante, Frenkie de Jong estuvo más atento que todos y fue rápidamente a buscar la pelota, rematando hacia el primer poste del guardameta, quien no logró oponer mucha resistencia.

⚽️ ¡Error en la salida y lo dio vuelta Barcelona! De Jong marcó el 2-1 ante Manchester City.#FutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/zPWCa4cEMY — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) August 24, 2022

Las redes se inflaron y Barcelona sacaba ventaja en el marcador por primera vez en el partido, desatando la alegría de los hinchas presentes en el Camp Nou. El exjugador del Ajax celebró con tranquilidad junto a algunos de sus compañeros, a la vez que los ‘Citizens’ evidenciaban un profundo lamento por el error defensivo.