Lionel Messi confirmó que se queda un año más en el Barcelona tras todo el escándalo que representó su renuncia a través de un fax donde comunicó que se quería ir del club al que le había entregado los últimos 20 años de su vida.

En entrevista con Goal.com. Messi además de indicar que “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona” , contó qué es lo que pasó con su familia cuando les comunicó su deseo de marcharse del equpo azulgrana.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio” , contó Messi al periodista de Goal.com

Recalcó que tras ver este drama y lo que podía impactar en su familia, Messi miró más allá. “Quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy dificil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo” .

“YO PENSÉ QUE QUEDABA LIBRE”

De acuerdo a la interpretación de Messi, él pensaba que tras el fin de la temporada, a mediados de julio, quedaba como un jugador libre. “El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club…”