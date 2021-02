Convencer a Lionel Messi de quedarse en Barcelona, parece algo imposible, pero no para Joan Laporta, candidato para sentar en el sillón azulgrana. El expresidente de club está confiado en la carta bajo la manga que tiene, de ganar las próximas elecciones, y espera junto al argentino construir una nueva versión de la institución.

“Messi ya empieza a sonreír un poco, pero me gustaría que sonriera más y hay que ayudarle construyendo un equipo, y que se vuelva a sentir querido. Si es así, nos ayudará a crear un nuevo equipo que dure 10 o 15 años”, contó el aspirante en una improvisada rueda de prensa.

Regresarle la estabilidad y la alegría es fundamental para el que parece tenar más chances de volver a ser presidente de Barcelona. “Tenemos que conseguir que Leo vuelva a sonreír. Si esto se consigue, podemos volver a aspirar a todo”, añadió.

El gesto de Lionel Messi con el portero de Elche. (Fuente: Movistar)

Levantar sobre sus hombros una nueva Champions League y conformar un equipo con aspiraciones para la siguiente temporada son fundamentales para que Lionel Messi recupere la sonrisa y las ganas de que su familia siga en la ciudad. “Eso va a acabar decidiendo que siga en el Barça”, reconoció.





Los métodos de Ronald Koeman para manejar al vestuario de Barcelona, no son un problema para candidato. “Entiendo que un entrenador tiene que retar a los jugadores para que den el máximo de sí mismos. Salíamos del partido del Cádiz, que no fue afortunado, e intentó usar el revulsivo de que no se podía fallar ante el Elche, y no se falló”, apuntó.

Para Joan Laporta las chances de pelear por el campeonato siguen intactas, pese a los tropiezos que ha tenido el equipo durante la temporada. “El resultado de ayer nos deja a 5 puntos, estamos ahí y hay Liga. Koeman está intentando motivar a los jugadores, es lo que se debe hacer”, finalizó.

