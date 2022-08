Manchester City vs. Crystal Palace EN VIVO Star Plus ONLINE: se enfrentarán este sábado 27 de agosto desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por ESPN y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Etihad Stadium y el árbitro Graham Scott será el encargado de impartir justicia. Actualmente, los ‘Ciudadanos’ están en el segundo lugar, con siete puntos; en tanto que las ‘Águilas’ se ubican en la novena casilla, sumando cuatro unidades.

¿En qué canal ver partido Manchester City vs. Crystal Palace?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: ESPN, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: Star+, ESPN

México: Paramount+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Movistar+, DAZN 1, DAZN

Estados Unidos: Telemundo, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Manchester City vs. Crystal Palace?

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Perú – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Chile – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Inglaterra - 3.00 p. m.

España – 4.00 p. m.

Italia – 4.00 p. m.

El objetivo del Manchester City es volver a proclamarse campeón del torneo inglés, de la mano del trabajo sostenido por Pep Guardiola. No obstante, el equipo no ha brillado como en otras temporadas y ya hubo cesión de puntos en la jornada anterior, en el 3-3 frente a Newcastle, de visita.

La incorporación de Erling Haaland generó gran expectativa entre los hinchas, y los resultados han sido positivos: tres goles y una asistencia. A nivel de cifras, el noruego ha respondido bien, aunque ha sido evidente que todavía no se adapta por completo al juego colectivo de los ‘Citizens’.

Teniendo en cuenta ese detalle, todo indica que el comando técnico alista un cambio en su estrategia: Riyad Mahrez podría ingresar en lugar de Phil Foden para darle mayor verticalidad a la ofensiva, lo que beneficiaría al espigado delantero noruego. El tridente se complementará con Bernardo Silva.

Por su parte, Crystal Palace mantiene su característica de juego fresco, que complicó a varios clubes en el curso anterior. En esta temporada, las ‘Águilas’ ya le robaron una igualdad a Liverpool (1-1) y vienen de vencer, tras una gran remontada, al Aston Villa (3-1). Ahora deben sostenerse para seguir sumando.

Recordemos que en la campaña pasada, los dirigidos por Patrick Vieira no cayeron ante el City en los dos duelos por Premier League: triunfaron 2-0 en el Etihad Stadium y empataron 0-0 en casa. De la mano de Wilfried Zaha, Eberechi Eze y Jean-Philippe Mateta, el cuadro londinense tratará de repetir la historia.

Manchester City vs. Crystal Palace: historial de partidos

Desde septiembre del 2017, los partidos Manchester City vs. Crystal Palace se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Ciudadanos’: ganaron cinco veces y solo perdieron en dos oportunidades. Los tres cotejos restantes acabaron en empates.

14-03-2022: Crystal Palace 0-0 Manchester City - Premier League

30-10-2021: Manchester City 0-2 Crystal Palace - Premier League

01-05-2021: Crystal Palace 0-2 Manchester City - Premier League

17-01-2021: Manchester City 4-0 Crystal Palace - Premier League

18-01-2020: Manchester City 2-2 Crystal Palace - Premier League

19-10-2019: Crystal Palace 0-2 Manchester City - Premier League

14-04-2019: Crystal Palace 1-3 Manchester City - Premier League

22-12-2018: Manchester City 2-3 Crystal Palace - Premier League

31-12-2017: Crystal Palace 0-0 Manchester City - Premier League

23-09-2017: Manchester City 5-0 Crystal Palace - Premier League

Manchester City vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Erling Haaland, Phil Foden.

Crystal Palace: Vicente Guaita; Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell; Jeffrey Schlupp, Cheick Oumar Doucouré, Eberechi Eze; Jordan Ayew, Jean-Philippe Mateta y Wilfried Zaha.