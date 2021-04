El partido entre Granada y Manchester United, por la ida de cuartos de final de la Europa League que terminó 2-0 a favor de los ‘reds’, sufrió una interrupción de casi un minuto por un hecho bastante peculiar. Cuando el cuadro local iba a sacar un lateral , un aficionado completamente desnudo ingresó al campo de juego.

A pesar de ser un encuentro que se jugaba sin aficionados, el espontáneo burló los controles de seguridad del estadio Los Cármenes y saltó a la cancha. Antes de ser detenido por los vigilantes del campo, el hincha del cuadro andaluz corrió durante unos segundos ante la sorprendente mirada de los futbolistas de ambas escuadras.

El aficionado que saltó a la cancha no es un hincha cualquiera. Responde al nombre de Olmo García, y es un conocido empresario al que en más de una ocasión se le vio por la ciudad de El Alhambra, paseando como Dios lo mandó al mundo.

Rashford anotó un buen gol para los ingleses.

Pero el hincha no sólo recorre los sitios importantes de la capital andaluza, también va por los centros comerciales y cuando le preguntan porque anda así, responde que es una reivindicación por la sostenibilidad humana y ambiental.

EL PARTIDO

Aunque el resultado no fue el esperado por los granadinos que acaban de cumplir 90 años y son debutantes en torneos europeos, el encuentro respondió a las expectativas. Los dueños de casa que vienen de eliminar al Napoli y hace quince años estaban en tercera división, jugaron de tú a tú a un Manchester United que tiene una liga de campeones (1968) y dos Champions League (1999 y 2008) en sus vitrinas.

Marcus Rashford a los 31′ del primer tiempo y un dudoso penal ejecutado por Bruno Fernandes, ante una inocente falta de Eteki sobre el final del choque (90′), dieron la victoria a los ‘reds’. Para el Manchester, está la única opción que tiene de salvar la temporada. En la Premier, el equipo que dirige Ole Gunna Solskjaer está a 14 puntos del Manchester City, mientras que en la Carabao Cup y la FA Cup ya quedaron eliminados.

La revancha será el próximo jueves en el mítico Old Trafford y el Granada no tiene nada que perder, aunque no se descarta que le dé un susto a uno de los grandes del viejo continente. Para eso, los andaluces esperan que su goleador el veterano Roberto Soldado tenga un buen día y sus figuras venezolanas, Yangel Herrera y Darwin Machis aparezcan en toda su dimensión.