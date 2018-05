Nicky Jam junto al actor norteamericano Will Smith compusieron la canción oficial 'Live it up' de Rusia 2018 y fue estrenada con la participación especial de la cantante albana Era Istrefi en Youtube . Los protagonistas tuvieron la producción del DJ Diplo.



Durante los primeros días de la semana, Nicky Jam junto a su representante, informaron que habían sido designados como los autores de la canción oficial que se reproducirá durante todo el mundial de Rusia 2018 .



La pista musical ya fue estrenada a través de Youtube pero recién el videoclip va será presentado recién el 7 de junio, una semana antes del inicio de Rusia 2018 .



Nicky Jam junto a Will Smith se presentarán el 15 de julio en la ceremonia de previa a la final a disputarse en el estadio Olímpico de Luzhniki de Moscú .



En marzo, Coca Cola estrenó su canción para el mundial llamada 'Colors' con la composición de Jason Derulo y Maluma . Sin embargo, esta canción no es oficial pero es una de las más representativas por tratarse de la marca más prestigiosa de los mundiales desde 1978.



Recordemos que, esta canción se suma a la lista de 'We Are One (Ole Ola)' de Pitbull en Brasil 2014 y 'Waka Waka' de Shakira en Sudáfrica 2010.



