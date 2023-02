Paolo Guerrero tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Racing Club, en el empate por 2-2 ante Tigre por la Liga Profesional Argentina 2023. El delantero peruano ingresó a falta de 5 minutos del cierre del encuentro, registrando así su debut oficial con su nuevo equipo.

En los descuentos del encuentro, el ‘Depredador’ recibió un balón dentro del área, aunque este le pega en la mano. Pese a ello, efectuó un potente disparo que venció al golero Marinelli y provocó el delirio de los presentes en el Estadio Presidente Perón.

Durante los minutos restantes, el artillero nacional no tuvo mayores ocasiones para generar peligro y no pudo ser determinante para evitar el empate de Racing, que todavía no ha conseguido ninguna victoria tras tres jornadas de la Liga Profesional Argentina.

Paolo Guerreo anotó gol con Racing, pero fue anulado por mano previa. (Video: ESPN)

Cabe recordar que el último partido de Paolo Guerrero data de octubre con el Avaí, club que descendió y en el que no logró reeditar sus mejores reendimientos. Tras ello, el delantero peruano estuvo buscando oportunidades para su carrera, hasta que llegó la oportunidad en Racing Club.

La próxima chance que tendrá Paolo Guerrero de seguir sumando minutos con Racing Club será ante Arsenal, por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina. No obstante, para ello deberá seguir poniéndose a punto físicamente para convencer al técnico Fernando Gago.