POLÉMICAS DECLARACIONES. En un entrevista el papá de Claudio Pizarro afirmó que de no ser por su hijo, ‘El Depredador’ Paolo Guerrero nunca hubiera jugado en Europa. Seguramente estas palabras provocaran un mayor distanciamiento entre los excapitanes de la blanquirroja.

Claudio Pizarro papá brindó una entrevista para el nuevo programa Todas las Voces del Fútbol y tocó diversos temas de la carrera de su hijo y también del alejamiento con Paolo Guerrero.

En una parte de la entrevista, el padre del Bombardero de los Andes manifestó que de no ser por su hijo, Paolo no hubiera jugado nunca en Europa. “El tema entre Claudio y Paolo fue algo generado por la señora Peta, pensó que movimos cosas para que no juegue. Si Claudio no jugaba en Europa, Paolo no hubiera ido nunca, por lo menos al Bayern no”, manifestó.

Recordemos que Paolo Guerrero fue comprado por el Bayern Munich, cuando Claudio Pizarro comandaba el ataque del equipo bávaro y ‘El Depredador’ todavía no debutaba en la primera división.

La despedida de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro padre también se pronunció sobre el encuentro de despedida del ‘Bombardero de los Andes’, señalando que antes de la pandemia tenían todo planeado; pero que los planes continúan para hacer la despedida en Perú.

El padre de Claudio Pizarro también consideró que el aporte de su hijo en la convocatoria a la selección que fue al mundial hubiese sido importancia debido a su jerarquía y lo que podía aportar con su experiencia.





