En el segundo duelo que tendrá Uruguay por la Copa América 2021, la ‘Celeste’ chocará con Chile, a quien buscará derrotar si desea avanzar en su pase a octavos de final. Óscar Washington Tábarez, en declaraciones a la prensa, confirmó su preocupación por la falta de definición de su plantilla.

El entrenador de Uruguay consideró que tener el balón la mayor parte del tiempo no es útil si no logran definir las jugadas bajo los tres palos: “La posesión del balón es una estadística, si no generamos situaciones es intrascendente e irrelevante. El problema principal es que no generamos ocasiones de gol y este partido con Chile es muy relevante, un partido contra un rival directo por la clasificación”.

Son cuatro partidos seguidos de la ‘Celeste’ sin anotar, por lo que el DT charrúa admitió se siente sorprendido: “Nos enfrentamos a trabajar con más urgencias en los partidos y las cosas no nos han salido bien”.

Lo importante es lo mental, así lo confirmó Tabárez: “Cuando hay falta de confianza parece que los jugadores no fueran ellos y tenemos que hacer foco en eso”.

Se refirió a Chile

Tábarez se refirió a Martín Lasarte, entrenador de ‘La Roja’, a quien conoce personalmente: “Tenemos una buena relación. Llega a hacerse cargo de una Selección fuerte de Sudamérica y ya ha hecho cosas muy buenas. Estuvo sin trabajar, pero esas cosas son necesarias algunas veces, es muy trabajador. Chile es un equipo muy lógico”.

Además, el DT de Uruguay destacó a Ben Brereton dentro de la plantilla de Chile: “El chico de Inglaterra es lo que más llama la atención, pero ya venían apareciendo jugadores muy interesante como el caso de Erick Pulgar. Vamos a enfrentar a un equipo que está cerca de la clasificación”.