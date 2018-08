Radamel Falcao fue descartado del partido PSG vs Mónaco por la Supercopa de Francia que se disputará en China. El DT del 'Tigre' explicó el motivo de la ausencia del colombiano, ya que no está lesionado.



Radamel Falcao se sumó recién hace un día a los entrenamientos en la ciudad china de Shenzhen, previo al partido PSG vs Mónaco por la Supercopa de Francia.

" Radamel Falcao solo ha realizado cuatro entrenamientos (desde su regreso de vacaciones), no va a tomar el riesgo de lesionarse ahora. Hay muchos partidos en agosto. No es el momento (de hacerlo jugar)", advirtió el técnico Leonardo Jardim, durante la conferencia de prensa antes del PSG vs Mónaco.



Mónaco , subcampeón de liga en 2018, va a intentar poner fin a cinco años de hegemonía parisina en la competición. El año anterior en Tánger (Marruecos), los del Principado perdieron 2-1 contra el PSG.



PSG vs. Mónaco: Radamel Falcao no jugará la Supercopa de Francia en China por esta razón PSG vs. Mónaco: Radamel Falcao no jugará la Supercopa de Francia en China por esta razón

Ese revés, unido a la humillante derrota del pasado mes de abril por 7-1 contra el PSG en el Parque de los Príncipes, que escenificó la pérdida del título del campeón y la coronación para los parisinos, ¿puede constituir una fuente de motivación para el Mónaco?



"Es difícil hablar de cosas de la temporada pasada porque muchos jugadores no estaban aquí. La plantilla ha cambiado mucho. Para mí eso no es importante, cada temporada tiene su propia historia", declaró el técnico portugués.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.