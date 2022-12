Cruz Azul vs. América juegan un duro partido este martes 27 de diciembre, a partir de las 19:00 horas de la CDMX, en el estadio Nemesio Díez por la jornada 5 del Grupo A de la Copa Sky 2022. La transmisión oficial del cotejo estará a cargo de TUDN, Canal 5, ViX Plus, Sky Sports HD y Blue to Go Video Everywhere.

Las Águilas, terceros con 4 puntos, vienen de caer por 2-0 a manos del Pumas y necesitan con urgencia la victoria para mantenerse en carrera; mientras que la Máquina Cementera, segundo con 5 unidades, igualó por 1-1 ante el Toluca. El líder del grupo A es Pumas.

¿En qué canal pasan Cruz Azul vs. América por la Copa MX 2022?

En México, el partido entre Cruz Azul y América será televisado por TUDN, Canal 5, Sky HD, ViX Plus y Blue to Go Video Everywhere.

Países Canales de TV México TUDN En Vivo, TUDN, Canal 5 Televisa, Sky HD, VIX+ y Blue To Go Video Everywhere Estados Unidos TUDN.com, TUDN App y TUDN USA Costa Rica Sky Sports HD y TUDN El Salvador Sky Sports HD y TUDN Guatemala Sky Sports HD y TUDN Honduras Sky Sports HD y TUDN República Dominicana Sky Sports HD y TUDN Nicaragua Sky Sports HD y TUDN Panamá Sky Sports HD y TUDN

