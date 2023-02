Magallanes vs Always Ready EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022/23 este jueves 23 de febrero a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio El Teniente de Rancagua. La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Magallanes de Chile se prepara para recibir a Always Ready en lo que será su debut en la segunda Copa Libertadores de su historia. El cuadro carabelero llega a este encuentro tras conseguir su primera victoria en la temporada al vencer 2-1 a Unión Española.

Por su parte, Always Ready también viene de ganar. El cuadro boliviano venció 5-0 a Libertad Gran Mamoré por la liga de su país, lo que le permitió sumar sus primeros 3 puntos y escalar al puesto 6 de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y dónde juegan Magallanes vs Always Ready EN VIVO por Copa Libertadores 2023?

Magallanes vs Always Ready se miden este jueves 23 de febrero a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿A qué hora juegan Magallanes vs Always Ready EN VIVO por Copa Libertadores 2023?

México – 4:00 p.m.

Perú – 5:00 p.m.

Colombia – 5:00 p.m.

Ecuador – 5:00 p.m.

Bolivia – 6:00 p.m.

Venezuela – 6:00 p.m.

Estados Unidos – 6:00 p.m.

Argentina – 7:00 p.m.

Chile – 7:oo p.m.

Uruguay – 7:00 p.m.

Brasil – 7:00 p.m.

Paraguay – 7:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Magallanes vs Always Ready EN VIVO por Copa Libertadores 2023?

El encuentro Magallanes vs Always Ready por la segunda fase de la Copa Libertadores podrá verse por ESPN y Star+. También puedes seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

¿Cómo ver ESPN en vivo, Magallanes vs Always Ready por Copa Libertadores 2023?

El encuentro Magallanes vs Always Ready por la Copa Libertadores podrá verse por ESPN y Star+. También puedes seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

DirecTV: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Movistar TV (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Claro TV (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD)

Star Globalcom: canal 39.

Magallanes vs Always Ready: alineaciones posibles

Magallanes: Rodríguez, Vásquez Poblete, Vilches, Piero, Espinoza, Aránguiz, Cortés, Jones, Villanueva, Alfaro y Cadenazzi.

Always Ready: Mosquera, Medina, Enoumba, Cabrera, Flores, Alanoca, Herrera, Terrazas, Reyes, Romero, Riquelme.

Magallanes vs Always Ready: cómo pagan las casas de apuestas

En promedio entre las casas de apuestas el triunfo de Magallanes tiene cuota de 1.80 y la de Always Ready es de 4.33. El empate cotiza en 3.50.

