Boca Juniors vs River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 11 de setiembre en una nueva edición del superclásico argentino. El vibrante choque entre ‘xeneizes’ y ‘millonarios’ tendrá lugar en La Bombonera pr la fecha 18 de la Liga Profesional 2022. A continuación te contamos todos los canales de transmisión del vibrante partido.

El cuadro ‘xeneize’ viene de ganar por 2-1 a Colón y así mantener su buena racha en el torneo argentino. River Plate también vive un presente alentador, ello luego de ganar por 2-0 a Barracas Central.

En Perú y en diferentes países de Sudamérica, el clásico Boca vs River será transmitido a través de la señal de ESPN y Star Plus. En tanto, en Argentina, el superclásico llegará a las pantallas por medio de ESPN Premium, Star Plus, TNT Sports y ViX.

En Estados Unidos y México, el Boca Juniors vs River Plate podrá ser visto desde las señales de VIX y TyC Sports Internacional, las cuales transmitirán todos los pormenores del clásico argentino.

¿Qué canales transmiten el Boca vs River en vivo en Perú y el mundo?

Países Canales Perú ESPN, Star Plus y ViX Argentina ESPN Premium, Star Plus, TNT Sports y ViX Chile ESPN, Star Plus y ViX Colombia ESPN, Star Plus y ViX Ecuador ESPN, Star Plus y ViX Brasil Star Plus Bolivia Star Plus Paraguay ESPN, Star Plus y ViX Uruguay ESPN, Star Plus y ViX Estados Unidos VIX+, TyC Sports Internacional y Paramount+ México Star Plus, Fanatiz Mexico, ViX España Fanatiz International y AFA Play

¿Cómo ver ESPN en vivo, el Boca vs River?

Si vives en Perú y no te quieres perder el Boca Juniors vs River Plate en directo puedes hacerlo a través de la cadena ESPN. Para ver la transmisión, sintoniza estas señales.

Movistar 504 (SD) Canal (740)

DirecTV: Canal 621 (SD) Canal 1621 (HD)

Claro : Canal 65 (SD) Canal 523 (HD)

StarGlobalcom: Canal 39

Best Cable: Canal 60

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs River Plate?

El superclásico Boca Juniors - River Plate se disputará desde las 5 p.m. (hora de Argentina) y a continuación podrás ver los horarios según los diferentes países.

Argentina: 5:00 p. m.

Perú: 3:00 p. m.

Colombia: 3:00 p. m.

Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia: 4:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Venezuela: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

México: 3:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Italia: 10:00 p.m.

Francia: 10:00 p.m.

