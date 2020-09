Gareth Bale dejará el Real Madrid esta temporada. Zinedine Zidane no lo tendrá en cuenta y Florentino Pérez se encuentra en la búsqueda de un club que lo quiera recibir. Tottenham parece ser el elegido; sin embargo, su alto salario es el principal problema.

El futbolista tiene un salario de 15 millones de euros en el cuadro blanco y solo está dispuesto a partir si cobra exactamente lo mismo. De lo contrario, continuará en el Santiago Bernabéu hasta que termine su contrato en junio de 2022.

Las negociaciones entre ambos equipos continúan. Necesitan ponerse de acuerdo quién y de qué manera paga el sueldo al jugador. Por un lado, el Real Madrid quiere que lo haga el inglés en su totalidad, mientras que este ofrece dividirlo a la mitad y que cada cual pague 7.5 millones anuales.

Según informa The Independent la segundo opción sería la elegida para asegurar la venta del futbolista galés. De esta manera, Real Madrid se ahorraría la mitad de la ficha más alta de su plantilla, mientras que Tottenham contaría con los servicios de Bale durante un año a la mitad de precio.

¿Real Madrid fichó a Bale por culpa de Mourinho?

“Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, contó José Mourinho en conferencia de prensa previa al Tottenham vs. Lokomotiv.

Aunque eso sí, prefirió no dar pistas sobre si el galés volverá a la disciplina de los ‘Spurs’. “No hablo de jugadores que son de otros equipos”, sentenció.