Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, criticó este sábado a LaLiga por obligar a viajar al equipo a Pamplona en mitad de un temporal y tener que disputar su partido frente a Osasuna. El belga recordó que no son “marionetas que tienen que jugar siempre” y que, antes que nada, tienen que pensar en la seguridad de todos los implicados.

“Hemos podido jugar, pero desde LaLiga es un poco lamentable lo que nos han hecho, (también) al Rayo Vallecano y a otros equipos, creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar”, dijo indignado a Movistar TV luego del encuentro que terminó sin goles.

“Nosotros hacemos lo que nos piden -continuó-, si nos dicen que si no vienes pierdes los tres puntos, si ves como está Madrid, como está la situación, hemos venido al campo con la carretera llena de nieve, tampoco creo que sea tan seguro y antes que nada hay que pensar en la seguridad de la gente, tenemos familia y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre”.

El guardameta consideró que los merengues hicieron el esfuerzo y estuvieron concentrados para disputar el partido “pero también hay que pensar en los viajes, en toda la logística, también para vosotros y la gente que está en el campo y luego tiene que volver a sus casas”, añadió Courtois, que agradeció al Osasuna el trabajo hecho para que el campo estuviese en condiciones aceptables a pesar de la nevada.

Así lucía el campo de juego del estadio El Sadar minutos antes del inicio del Osasuna-Real Madrid. (Foto: AFP)

Real Madrid no pasó del empate ante Osasuna y no pudo quedarse con el liderato de LaLiga, que sigue en poder de un Atlético cuyo partido contra el Athletic fue aplazado por el temporal de nieve. Precisamente, la nieve, el frío y un rival incómodo como Osasuna impidieron al equipo de Zinedine Zidane celebrar una victoria.

“Obviamente queríamos ganar, porque tras el viaje quieres tener esos tres puntos, pero bueno no era fácil hoy, aquí siempre se juega difícil, obviamente en las partes heladas del campo no era fácil poner en circulación el balón, lo hemos intentado pero ellos se han defendido bien y no tuvimos esa claridad para crear grandes ocasiones”, resumió el belga.

Tras este resultado, Real Madrid se mantiene segundo a un punto del Atlético (38 a 37), pero el equipo rojiblanco cuenta con tres encuentros menos que su clásico rival madrileño.

Con información de EFE