Zidane admitió previo a derbi de Madrid que "todo el mundo espera mucho más" de Hazard 

El derbi que protagonizarán Real Madrid y Atlético de Madrid, este sábado, contará con una serie de estrellas sobre el campo del Estadio Wanda Metropolitano. Una de ellas será el belga Eden Hazard, de quien el técnico merengue Zinedine Zidane admitió que "todo el mundo espera mucho más" de él.

"Sabemos el jugador que tenemos y que en cualquier momento va a responder. Ya lo hizo en Sevilla. Todo el mundo espera mucho más de Eden Hazard y lo sabe. Estamos con él y partido a partido seguramente va a ser el jugador que queremos en este Madrid", manifestó el francés.



"Hazard es un tipo de jugador que está preparado para este tipo de partidos, para ser competitivo. No voy a dudar en ningún momento de él ni del resto. No pensamos en el resultado, primero en hacer un buen partido y sabemos que va a ser complicado. Nos van a exigir hacer las cosas bien todos los minutos pero estamos preparados para competir a gran nivel", añadió.

Preguntado Zidane por el equipo del pueblo, un calificativo que Diego Simeone dijo que dejó de pertenecer al Atlético de Madrid, el técnico defendió el trabajo de la gente del Real Madrid. "No entro en estas cosas, aquí la gente trabaja mucho, todas las personas del club, que luego la gente de fuera diga que somos un club de ricos y el otro del pueblo, no lo puedo cambiar. Lo que el madridismo quiere es estar orgulloso de sus jugadores y lo vamos a hacer".

Se mostró esquivo en su comparecencia Zidane, sin querer dejar titulares y cortante cuando fue preguntado por el 7-3 recibido en pretemporada ante el Atlético de Madrid. "No tendrá nada que ver", aseguró. "No hemos visto nada de ese partido", añadió respondiendo breve a las dos preguntas sobre la goleada.

El técnico madridista aseguró que su equipo irá por el triunfo en el derbi, "vamos a hacer todo para intentar ganar" y con la misma filosofía, "no cambia nuestra idea de cada partido", pese a saber que se mide "a un rival muy bueno" que pondrá en dificultades.



"Lo único que me preocupa es que todos mis jugadores estén preparados. Luego tengo que elegir. Me hubiera gustado jugar con 25 pero no se puede. Tengo a los mejores, estoy convencido. No me preocupa nada, lo que queremos lo hemos preparado para hacer un buen partido. Sabemos la dificultad y tendremos que meter muchas cosas en el partido, no solo intensidad", opinó Zidane.

