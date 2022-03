Real Madrid recibe al Barcelona este domingo 20 de marzo en una edición más de El Clásico de España, el partido que siempre genera gran expectativa a nivel mundial y que hasta hace algunos años albergaba a los dos mejores jugadores del mundo, Messi y Cristiano. Hoy sin ellos, este partido ha vuelto a tomar protagonismo gracias al buen momento que ambos clubes atraviesan. Los merengues son líderes con Carlo Ancelotti y los blaugranas llevan una racha de 11 partidos sin perder de la mano de Xavi Hernández. Aquí te contamos todos los detalles de este partidazo.

Real Madrid vs. Barcelona: a qué hora juegan El Clásico

El partido Real Madrid vs. Barcelona puede ser visto desde las 21:00 horas de España. Además, en Perú, Colombia y Ecuador arranca a las 15:00 horas; en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay desde las 17:00 horas; en México empieza a partir de las 14:00 horas; en Estados Unidos hora del este juegan desde las 16:00 horas y 13:00 horas del pacífico.

¿Qué canal transmite Real Madrid - Barcelona en directo?

Los canales que transmiten el Real Madrid vs. Barcelona en directo son DIRECTV Sports, Sky Sports y Movistar LaLiga. Estos son los únicos 3 canales de habla hispana donde podrás sintonizar El Clásico de España.

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Barcelona online?

El partido Real Madrid vs. Barcelona podrás verlo online vía DIRECTV Go. Recordemos que esta es la plataforma streaming de DIRECTV donde puedes ver en vivo y en directo toda su programación de acuerdo al paquete que hayas adquirido previamente. Esta es la vía para aquellos que vivan en Latinoamérica. Además, si estás en territorio español puedes verlo vía LaLiga TV o Movistar Plus.

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Asensio y Vinicius Jr.

Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré o Dembélé o Gavi, Aubameyang y Ferrán Torres

Las bajas del Real Madrid en la previa

El delantero centro francés del Real Madrid, Karim Benzema, lesionado en el gemelo de la pierna izquierda, se perderá el clásico contra le Barcelona de la jornada 29 de LaLiga, anunció este sábado su entrenador Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. Ancelotti confirmó también que ni Benzema ni Ferland Mendy, también lesionado, se incorporarán a la concentración de la selección francesa para disputar dos amistosos la próxima semana, contra Costa de Marfíl (25 de marzo en Marsella) y Sudáfrica (29 de marzo en Lille).

El equipo blanco encabeza la clasificación con 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo clasificado, y 15 sobre Barça y Atlético de Madrid, tercero y cuarto, respectivamente. Tras cuatro victorias consecutivas en el campeonato español, un nuevo triunfo ante los azulgranas supondría un gran paso para amarrar la corona liguera a falta de nueve jornadas para el final, una vez concluida la actual fecha.

Barcelona va por el golpe en el Bernabéu

El equipo azulgrana ha pasado de estar noveno en la Liga fuera de puestos europeos cuando se anunció la llegada de Xavi al banquillo azulgrana en noviembre a la tercera posición, aunque alcanzar al líder merengue se antoja complicado. “LaLiga está muy difícil, incluso ganando en el Bernabéu porque el Madrid no falla”, admitía el domingo pasado el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras la contundente victoria sobre el Osasuna 4-0.

El técnico azulgrana confía, no obstante, en aprovechar el bueno momento del equipo para “intentar competir” en el Bernabéu. El Barça ha sabido aprovechar los recientes fichajes invernales, especialmente el de Pierre-Emerick Aubameyang, que desde su llegada acumula siete goles en diez partido, incluido el de la victoria contra el Galatasaray. El delantero franco-gabonés se perfila como una de las principales armas del Barça el domingo, junto a las diabluras Pedro González ‘Pedri’.

