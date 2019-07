Real Madrid vs. Fenerbahce EN VIVO partido por tercer lugar de la Audi Cup 2019 | VIDEO

Real Madrid vs. Fenerbahce EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido amistoso por el tercer lugar de la Audi Cup 2019 en el Allianz Arena desde las 11:00 a.m. (hora de Perú) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Real Madrid vs. Fenerbahce será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo de preparación en la Audi Cup 2019.

Real Madrid cerrará su participación en el cuadrangular amistoso contra el Fenerbahce de Turquía. El encuentro que definirá al tercer y cuarto puesto está programado para este miércoles 31 de julio.

El equipo de Zinedine Zidane está en el ojo de la tormenta por los recientes resultados obtenidos en la pretemporada. En la Audi Cup, la ‘Casa blanca’ perdió frente a Tottenham por 1-0 (gol de Harry Kane).

Los aficionados y la prensa especializada también han cuestionado a los jugadores por el rendimiento mostrado en el campo. Sin embargo, el estratega francés defendió a los miembros de la primera plantilla.

“Estamos trabajando con esta plantilla y confío en mis jugadores. En los partidos nos está yendo mal y no es agradable, pero no vamos a perder la confianza. El año va a ser muy largo y sabemos que vamos a rendir”, indicó Zidane.

“Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza, más todo. Lo que necesitamos hoy en día es solo ganar un partido, de verdad", añadió el DT de Real Madrid.

Los madridistas se medirán al Fenerbahce en el primer turno. El elenco turco tuvo una presentación para el olvido y cayó goleado por 6-1 contra el Bayern Múnich, anfitrión del certamen amistoso.

Real Madrid vs. Fenerbahce: horarios del partido

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 6:00 p.m.



Real Madrid vs. Fenerbahce: posibles alineaciones

Real Madrid : Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Vázquez, Hazard, Rodrygo, Benzema.



Fenerbahce: Tekin; Isla, Ciftpinar, Marques, Kaldirim, Ekici, Tufan, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi.