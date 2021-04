Diego Simeone tiene la cualidad de reconocer el talento de sus jugadores a primera vista y casi nunca ha fallado. Esta vez, el popular ‘Cholo’ ha puesto la mira sobre el peruano Renato Tapia de Celta de Vigo con la clara intención de reforzar el su mediocampo de Atlético Madrid tras el retorno del uruguayo Lucas Torreira al Arsenal.

Según ‘Fichajes.net’, el entrenador ‘Colchonero’ tenía en mente apostar por el fichaje del español Fabián Ruiz Peña, que actualmente defiende las sedas de Napoli, pero los 44 millones de euros son un inconveniente para el club, por lo que la opción de pagar la mitad de esa suma por Renato Tapia (20 M) parece la mejor solución para el DT argentino.

El peruano es una de las revelaciones de la temporada. Le costó arrancar, pero de la mano de Eduardo ‘Chacho’ Coudet encontró su mejor juego rendimiento. Atlético Madrid tendrá que pelear con Sevilla que tiene la pretensión de hacerlo jugar al alado de Ivan Rakitic.

Renato Tapia elogiado por periodistas de ESPN

En Celta de Vigo saben que les costará retener a Renato Tapia, pues no solo tiene estas dos ofertas desde España, sino también esconde una oferta de la Premier League. Para La Razón, de España, los gallegos han puesto sobre la cabeza del peruano una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, por lo que queda abierta la negociación con Atlético de Madrid.

“Estoy tranquilo. Lo he visto, pero ahora sólo estoy enfocado en el Celta. Es el club que me dio la oportunidad de poder jugar LaLiga y esa gratitud hacia el club no la voy a perder nunca. En estos momentos no voy a hablar de otros clubs, de ofertas, de insinuaciones o de lo que sea”, declaró el peruano a ‘La Otra Liga’.

Para el mismo medio, el peruano no tuvo temor de compararse con Casemiro. “Somos jugadores parecidos. Al defensa y al volante no se le toma mucho en cuenta ni se le reconoce tanto el trabajo”, señaló sobre las características que han cautivado a Simeone.

