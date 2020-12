Cuando muchas voces empiezan a pedir la salida de Ronald Koeman, tras el último empate de Barcelona ante Valencia, el presidente de la Junta Gestora del cuadro catalán, Carles Tusquets, puso claridad sobre la continuidad del entrenador holandés.

“Yo no me cargaré nadie, en absoluto. Además, Ronald Koeman lo está haciendo bien, tiene mucho criterio, apuesta por la cantera y por gente joven. Tiene absolutamente todo mi apoyo y siempre lo tendrá. He ido a comer algún día con él y lo veo optimista”, señaló el directivo para ‘Cuatro’.

El titular interino de Barcelona quien se vio envuelto en una verdadera polémica por sus declaraciones sobre Lionel Messi, volvió a tocar el tema un tema sensible para todos los hinchas azulgranas y el futuro del capitán. “Creo que la respuesta la tiene él, si miramos su contrato la decisión es suya”, comentó.

Pese al reajuste en los sueldos de la plantilla de Barcelona, el dirigente asegura costará mucho salir de la crisis económica. “Cuando se vuelva a abrir el estadio no será muy difícil recuperar este club, ni en el ámbito económico y espero que tampoco en lo deportivo, porque se está apostando por una nueva generación de jugadores, que es lo que conviene”, remarcó Tusquets.