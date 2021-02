Una de las luces que alumbraba la vida de Ronaldinho se apagó. El jugador de la ‘eterna sonrisa’, tiene en pausa la alegría, tras la partida de Dona Miguelina Elói Assis dos Santos, su madre, quien no pudo ganarle la batalla al temible coronavirus.

El jugador conmovió a todos sus seguidores cuando en pasado 20 de febrero, utilizaba las redes sociales para pedir oraciones para la autora de sus días, como una forma de ayudar a Dona Miguelina de superar el duro momento que le tocaba atravesar.

Pero los 71 años de la madre de Ronaldinho no jugaba a favor del cuadro de neumonía con el que llegó al Hospital Madre de Dios, en Porto Alegre, Brasil, desde diciembre del 2020.

Ronaldinho y la conmovedora dedicatoria a su madre (Video: Telemundo)

“Mi madre fue una inspiración”

Tras el fallecimiento de su madre, ‘Dinho’ compartió otro sentido mensaje de despedida des de su cuenta de Instagram. “Mi familia y yo les agradecemos a todos por el cariño y apoyo que estamos recibiendo en este momento tan difícil”

“Mi madre fue una inspiración de fortaleza y alegría para todos los que la conocieron y continuarán ejerciendo su luz en nuestras vidas para siempre. Con la fuerza que ella nos enseñó, continuaremos nuestro viaje. Gracias”, dijo el campeón del mundo con la selección de Brasil recibiendo miles de comentarios enviándole fuerza por su perdida.

Asus seguidores se sumaron algunas personalidades como el acalde de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. “Ronaldinho, hijo mío, sé lo que es perder una madre. Mis condolencias en este momento difícil”.

Lionel Messi una de las amistades que forjó durante su etapa en Barcelona no pudo quedarse al margen de las condolencias. “Ronnie, no tengo palabras, no puedo creerlo. Solo mandarte mucha fuerza y un abrazo grande para ti y toda la familia. Lo siento mucho, que en paz descanse”, escribió ‘La Pulga’.

La madre de Ronaldinho forma parte de las 249 mil personas que han perdido la vida en Brasil, según el último reporte del Ministerio de Salud desde el registro del primer caso, el 12 de marzo del 2020.

La campaña de vacunación contra la COVID- 19 en Belo Horizonte se iniciaron el 12 de enero del 2021, dos días antes de lo planeado, como aseguró el ministro de salud de Brasil, Eduardo Pazuello.

Las vacunas que se están aplicando en esta campaña corresponden al laboratorio chino Sinovac, además de la que patrocina Oxford/AstraZeneca.

Asimismo, se conoció que el martes 23 de febrero, el regulador sanitario brasileño, Anvisa, aprobó el uso de la vacuna desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer con el alemán BioNTech.

