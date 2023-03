Para mirarlo más de una vez. Sporting Cristal hizo vibrar a todos sus hinchas en la Copa Libertadores tras superar la Fase 2 del certamen y eliminar a Nacional de Paraguay, sin embargo, fue el cuarto gol del cuadro cervecero el más aplaudido por los hinchas del cuadro cervecero por la calidad técnica en la ejecución de Jhilmar Lora.

El lateral derecho del cuadro bajopontino se hizo presente en el marcador cuando faltaban menos de cinco minutos (85′) para el final del partido y tras un importante control del balón se acercó al área guaraní y con un gesto que parecía hacerlo sacar un centro, el jugador ‘abrió el pie’ derecho y sacó un remate que con dirección del golero del Nacional.

Héctor Adán Espínola Varela, Tardó en darse cuenta que el cervecero no sacaría el centro y su intención era el remate, fue demasiado tarde. La pelota pasó por encima del golero y terminó ‘colgado’ en un gol que le aseguraba la clasificación a los celestes a la Fase 3 del torneo continental.

Jhilmar Lora anotó el 4-1 con golazo para Sporting Cristal en Copa Libertadores (voideo ESPN)

Jhilmar Lora: “Quería patear al arco”

Cuando todos pensaban que el lateral derecho había intentado sacar el centro, fue el propio Jhilmar Lora quien se encargó de aclarar el tema y explicar que en todo momento pensó en sacar el remate directo, ante la falta de compañeros en el área y una recomendación desde fuera de la cancha.

“ Quería patear el arco… también darle crédito a mi psicólogo que siempre me repite que tenga confianza en patear. No había nadie en el área y preferí sombrearla. Pensé que no iba a entrar” , manifestó Jhilmar Lora, una de las figuras de Sporting Cristal en este encuentro por la Libertadores.