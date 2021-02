Los tatuajes no solo son una cuestión de moda. Cada trazo de tinta sobre la piel tiene un significado para estos seis jugadores de talla mundial y que decidieron atesorar sus historias de una manera imborrable.





Zlatan Ibrahimovic

El delantero de AC Milan, tuvo un episodio interesante cuando defendía la casaquilla de PSG en 2015. Zlatan se había grabado de manera temporal el nombre de 50 chicos que habían muerto de hambre aquel año, en apoyo a una campaña de la ONU. El sueco aprovechó un gol suyo ante el Caen, para festejar mostrado estos nombres y se ganó una amarilla. “Estos son nombres que a nadie le interesa recordar”, declaró el goleador después del partido.

Zlatan tuvo un noble gesto al recordar a 50 jóvenes fallecidos (Foto: AFP)

Gabriel Jesus

El goleador de Manchester City siempre ha recordado su humilde infancia en una de las favelas de Sao Paulo. El futbolista siempre recuerda la figura imponente de su madre, quien evitó que él y sus hermanas se vena involucrados con la violencia de su barrio y como homenaje a Vera, su mamá, lleva su foto tatuada en la piel.

Gabriel Jesus homenajeó a su madre (Foto: @adaorosatattoo)





Mauro Icardi

El delantero argentino ha sido cuestionado mucho tiempo por su polémico romance con Wanda Nara,. Superada esta situación el goleador de PSG ha grabado en su pecho los nombres del fruto de ese amor, sus dos hijas Isabella y Francesca. En los brazos también lleva los nombres de Valentino, Constantino y Benedictino, los hijos de Wanda y su examigo, Maxi López, con la frase “Yo amo a esos tres pequeños ángeles”.

Delantero se rindió ante el amor por sus hijas (Foto: @Mauroicardi)

Arturo Vidal

Otro fanático de los tatuajes es el Rey Arturo. Muchos de ellos podrían considerarse un poco superficiales, excepto uno que llega en la zona abdominal. El volante de Inter de Milan, decidió tatuarse la imagen de una “bomba de insulina”, un equipo que su pequeño hijo Alonso, tenía que usar diariamente tras ser diagnosticado con diabetes de tipo 1.

Arturo Vidal brindó este increíble apoyo a su hijo (Foto: FCB/ Instagram)

Sergio Ramos

El aún capitán del Real Madrid guarda en su piel cada recuerdo que marcó su vida. Uno de ellos fue el atentado de las Torres Gemelas por la que se grabó la frase: “The spirit of those dead lies in the memory of those alive” (El espíritu de aquellos que murieron reposa en quienes viven).

También se tatuó la Estrella de David, símbolo del judaísmo. También lleva un recuerdo de su excompañero de Sevilla, Antonio Puerta, fallecido años atrás.

Sergio Ramos conmemoró a víctimas de las Torres Gemelas (Foto: @sergioramos)

Gianluca Lapadula

El jugador ítalo-peruano del Benevento quiso conmemorar a la cultura peruana, tatuándose la figura de un Inca, pero la imagen que utilizó fue la de un nativo norteamericano. “Mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre”, colocó en sus redes sociales Gianluca Lapadula, quien tras este gesto fue convocado a la selección peruana.

Gianluca grabó su linaje inca en la piel (Foto: Gianluca_Lapadula_Oficial)