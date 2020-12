Zinedine Zidane no se angustia por su futuro en Real Madrid y está confiado en alcanzar los octavos de final de la Champions League cuando este miércoles enfrente a Borussia Mönchengladbach. El francés respalda su confianza en el apoyo del vestuario y del regreso de su capitán, Sergio Ramos.

“No contemplo la Europa League, pienso en pasar la ronda. Y ya está. Y los jugadores igual que yo. Desde ahí, podéis hacer y pensar lo que queráis, es vuestro trabajo. Sólo pensamos en hacer un gran partido”, dijo el francés en conferencia de prensa.

Las preguntas sobre su posible salida de Real Madrid ante una eliminación fueron una constante. “¿Cesarme si perdemos? El club hará lo que debe hacer. Sólo pienso en el partido. Y luego, el club hará como siempre. No pienso en eso, la verdad”, respondió sin sonrojarse.

Zinedine Zidane respalda su confianza en el regreso del capitán Sergio Ramos “Hablar de Sergio es un honor, es un líder, nuestro capitán y uno de los mejores de todos los tiempos. Es importante que vuelva y estamos muy contentos”, señaló.

👔 Zidane: "Lo que queremos es sumar los tres puntos y acabar como primeros. Solo tenemos eso en nuestra cabeza. Es una gran oportunidad para demostrar lo que somos como equipo."#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/vFMKrnBCWk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 8, 2020

De caer en la Europa League al francés tiene un objetivo caro. “Si no se puede jugar la Champions League, no estaremos contentos, pero querremos jugar la Europa League y ganarla. Sólo pensamos en la victoria, pues en este club se vive de títulos”, afirmó.

El estratega excuso el mal momento de Real Madrid en el apretado calendario. “La pretemporada no fue buena, cada tres días jugamos un partido, muy exigente, sobre todo en LaLiga. No estamos teniendo tiempo para descansar, tenemos muchas lesiones. No sólo el Madrid, todos los equipos tienen altos y bajos. Es imposible así. No somos máquinas. Vas a la selección, partido, partido, partido... No se puede mantener el alto nivel todo el rato. Lo intentamos, pero es imposible”, finalizó.