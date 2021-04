El colombiano Arley Rodríguez tendría la oportunidad de debutar este miércoles con la camiseta de Alianza Lima. El colombiano aparece con serias chances de meterse en el once titular de Carlos Bustos por delante de Jefferson Farfán quien presentó algunos problemas físicos durante la semana.

A diferencia de la ‘Foquita’, quien no pudo trabajar con normalidad este lunes, el atacante cafetero trabajó completó el partido de práctica jugando un tiempo para cada equipo y así convenció al DT victoriano para que sea la mayor preocupación del cuadro de Wilmar Valencia.

Pese a que no completó la semana de la mejor manera, la ‘Foquita’ será convocado por el estratega argentino para el duelo de este miércoles, pero estaría lejos de ser inicialista, debido a que aún no culmina su proceso de adaptación.

Alianza Lima continuó entrenamientos en día de Elecciones 2021

El delantero colombiano ha mostrado su admiración por Jefferson Farfán con quien este miércoles podría alternar. “Me sorprende la manera en que me habló Jefferson. Él me dijo que ‘es un placer’, pero el placer es todo mío”, contó cafetero recordando su primer encuentro con la ‘Foquita’.

Hernán Barcos tampoco sería inicialista con Alianza Lima el jugador ha reconocido que no está al 100% de su capacidad física, por lo que también estaría a la espera de su turno ante el equipo de Wilmar Valencia.

