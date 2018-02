Alianza Lima cumple 117 años. Muy viejo para los jóvenes, muy joven para los viejos. Porque el amor y el sentimiento cuentan hacia atrás, no tienen canas, no padecen arrugas, no sufren del tiempo. Son tan niños para cargar, como ancianos que acompañar. Alianza Lima estuvo aquí antes que nacieras y seguirá aquí aún cuando partas a alentar desde el otro lado.

Alianza Lima, sí, el del color blanquiazul. El de Jirón Abtao con Isabel La Católica, el de los vendedores ambulantes, el único con estadio propio, el de "una pelota de trapo, testigo del primer gol....", el del 'Comando Sur' y las tardes y noches donde reíste o lloraste. El de las 23 estrellas de un cielo que suele venirse abajo cuando tu corazón remece el mundo con el grito de 'gol'.

Te hablaron de Alianza Lima, la de 'Manguera' Villanueva, viste videos de Teófilo Cubillas, te contaron de César Cueto, te preguntaste qué hubiera pasado con el 'Potrillo' Escobar y compañía, de no haberse unido a aquel mar ingrato. Te molestaron porque por 18 años no campeonaste, pero te liberaste cuando Jorge Luis Pinto marcó 1997 como un año inolvidable. Alianza Lima es así, un sentimiento que no se daña con el tiempo, sino que le demuestra al mismo que le tienen amor incondicional.

Alianza Lima

Tras las páginas de historia de Alianza Lima de los 60s y 70s, llegó el título en el año del centenario en 2001. Luego bicampeones en 2003 y 2004, con gol de Jefferson Farfán y tanda de penales. Monarcas en el 2006, con ese derechazo de Flavio Maestri y campeones en el 2017 ganando clásicos, triunfando en provincias y volviendo Matute un fuerte inexpugnable. Y mientras gritabas campeón, te enamoraste, te casaste, cargaste a tus hijos y giraste con ese mundo que muestra tanta alegría como dolor pueden soportar los que lo habitan.

Feliz cumpleaños, camiseta blanquiazul. Feliz cumpleaños, Alianza Lima. No hay dinero que compre el regalo más hermoso de quienes te alientan en familia o abrazados a la soledad. Porque los te aman recuerdan que son tan "testigos de ese primer gol" como aquella pelota de trapo que patearon diciendo: "¿Yo? Yo soy hincha de Alianza Lima". Abraza entonces tu también estos 117 años. Apláudelos, apláudete. ¡Arriba Alianza Lima!