Cristian Benavente fue considerado como una promesa dentro del Real Madrid y para la selección peruana. Se formó y pasó por casi todas las divisiones inferiores del cuadro blanco. Y pudo levantar la Copa del Rey juvenil en 2013, un título que la institución no ganaba desde 1993. Integró también el Real Madrid Castilla y durante una temporada tuvo como entrenador a Zinedine Zidane. Sin embargo, nunca pudo estar en el equipo principal y abandonó el club en julio de 2015.

Ese mes, el ‘Chaval’ fichó por el Milton Keynes Dons, entonces de la Segunda División de Inglaterra. Pero el problema fue que el volante nunca pudo consolidarse tras su salida del Real Madrid, ni a nivel de clubes ni en la selección nacional. ¿Qué podría haber ocurrido?

En el cuadro inglés no encontró la regularidad que probablemente estaba buscando, solo disputó 5 partidos oficiales, de acuerdo a los registros de Transfermarkt. Luego, en enero de 2016, aterrizó en el Charleroi de Bélgica y aunque empezó siendo suplente, en la temporada 2018-19 se ganó el puesto de titular. Inclusive, había anotado 10 goles en ese curso y había dado 3 asistencias.

Cristian Benavente fue dirigido por Zinedine Zidane. (Foto: Twitter)

Por eso es que fue una sorpresa que, en enero del 2019, el ‘Chaval’ decida irse al Pyramids FC, a una liga menor, como la egipcia. Esto podría haber afectado su desempeño (la exigencia no iba a ser la misma en el país africano), lo que no habría permitido, a la larga, que se consolide como un gran jugador.

Además, en el equipo egipcio no le fue tan bien. En sus últimos partidos con el Pyramids FC, en mayo del 2019, no era convocado o ingresaba en el segundo tiempo. Después, fue cedido al Nantes de Francia y luego al Royal Antwerp de Bélgica, pero en ninguno fue titular. El Pyramids FC lo volvió a ceder en febrero de 2021, esta vez al Charleroi. Sin embargo, Benavente no pudo destacar como en la primera vez que estuvo en el club.

Un año de para

En junio de 2021, terminó el préstamo al club belga, por lo que el ‘Chaval tuvo que regresar al Pyramids FC, pero las ‘Pirámides’ no lo tenían en sus planes. Por eso es que el peruano solo se dedicó a entrenar. No disputó un partido oficial desde el 26 de febrero de ese 2021 cuando vestía la camiseta del Charleroi. La para, sin duda, lo tuvo que haber afectado.

Llegó a Alianza Lima este 2022. Y ha tenido algunas actuaciones sobresalientes, aunque no ha podido ser un jugador determinante en la Liga 1, menos en la Copa Libertadores, en donde el cuadro íntimo tuvo una mala campaña. No obstante, hoy es titular en la oncena íntima, aunque suele ser reemplazado en el segundo tiempo.

En la selección, bajo el mando de Ricardo Gareca, tampoco pudo consolidarse. No ayudó que no haya podido destacar en sus clubes, que haya estado siendo suplente o que haya tenido un gran periodo sin tocar el balón en un partido oficial. El ‘Tigre’ decidió apostar por otros jugadores como Christian Cueva, que, al final, le dieron resultados.