Para sorpresa de muchos, Hernán Barcos no fue titular en la victoria de Alianza Lima por 2-1 a Universitario en lo que fue el primer clásico de la temporada. Pablo Sabbag tomó su lugar y brilló con un golazo abrió el camino del triunfo.

Esto podría marcar una tendencia que no se ha visto en Alianza Lima en los últimos dos años, donde el ‘Pirata’ fue figura indiscutible de la escuadra ‘blanquiazul’. No obstante, para el delantero argentino esto no es motivo de decepción ni mucho menos.

“ Mi contrato no dice que tengo que jugar. Somos 30 jugadores que estamos por Alianza Lima y Alianza Lima es lo más importante no Hernán Barcos o Pablo Sabbag, el que juegue tiene que hacer las cosas bien por Alianza. Esto es un grupo, los líderes no son solamente cuando juegan sino cuando no lo juegan también, ahí se ve los verdaderos líderes”, señaló Barcos tras el partido.

Asimismo, el ‘Pirata’ se deshizo en elogios para su colega de posición. “Espectacular con Pablito (Sabbag), es un gran jugador, yo lo dije apenas llegó. Tiene un futuro bárbaro, espero que le siga yendo bien, tiene mucha personalidad. Le dije antes del partido que juegue tranquilo, que estos partidos es mucho más de cabeza que de físico. Lo hizo a la perfección, hizo un gol que nos dio la victoria junto a ‘Gabi’, muy feliz por él”, sostuvo.

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, brindó unas palabras tras la victoria conseguida ante su clásico rival Universitario de Deportes, "Esto es un grupo, los líderes no son solamente cuando juegan sino cuando no lo juegan también, ahí se ve los verdaderos líderes", afirmó.

“Importante triunfo, era lo que veníamos a buscar. Vinimos a jugar el partido, no fue fácil. Ellos supieron jugarlo pero por suerte nos llevamos la victoria nosotros. El triunfo era lo que veníamos a buscar, por ahí no fue el mejor partido que se jugó pero se ganó y eso es lo que importa”, añadió sobre el triunfo en el Monumental.

Sabbag y Barcos comparten cariñosos mensajes en Instagram

El abrazo y las declaraciones de Pablo Sabbag tras el partido dejaron claro que la relación entre el colombiano y Hernán Barcos es de las mejores. Sin embargo, quisieron no dejar ninguna duda, intercambiando mensajes de agradecimiento y felicitación en Instagram.

“Este es el camino crack, siempre juntos por Alianza Lima”, publicó Hernán Barcos junto a una foto del abrazo entre ambos. Sabbag no tardó en responder: “Gracias a ti hermano por la manera en que me has ayudado desde el primer día”.

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Alianza Lima derrota 2-1 a Universitario en el Monumental

Alianza Lima se impuso a Universitario de Deportes en su visita al Estadio Monumental ‘U’ de Are, por 2-1 en la quinta jornada del Torneo Apertura 2023.

Los goles blanquiazules fueron anotados por Pablo Sabbag y Gabriel Costa, mientras que ‘Tito’ Urruti anotó el descuento para los dirigidos por Carlos Compagnucci.

Revive aquí el resumen del clásico del fútbol peruano.

