Amado por muchas y criticado por otros. Cuando se trata de Beto da Silva no hay medias tintas. El nuevo delantero de la Universidad César Vallejo siempre ha convivido cerca de la polémica, debido a las grandes oportunidades que desperdició en el fútbol mundial, pero este último año, su relación con chica reality, Ivana Yturbe, lo ha convertido en el blanco de nuevos críticos de carrera deportiva y su vida personal.

Pero quiénes son las voces que cuestionan al jugador de 24 años que se convirtió en una de las esperanzas del fútbol peruano, pero que no pudo evitar que Alianza Lima caiga a la Segunda División. Las críticas apuntan a su mediática relación que le dio más titulares en la prensa de espectáculos que las deportiva.

Los conductores de Latina, Lorena Álvarez y Coki Gonzales, han sido los últimos encargados de ‘golpear’ a la piñata de moda, al conocerse su contrato con el cuadro ‘Poeta’ tras haber descendido con Alianza Lima. “¿A quién uno tiene que rezarle para no hacer goles, parar lesionado y seguir ganando tanto dinero?”, preguntó Álvarez. “Es tan capo su representante que trae las vacunas al Perú mañana mismo”, respondió el periodista deportivo descargando ironía.

Coki Gonzales y Lorena Álvarez se burlan del fichaje de Beto da Silva a la César Vallejo. (Fuente: Latina)

‘Peluchín’ incrédulo de su romance

Pero no solo los periodistas de noticiero se ocupan de la situación de Beto Da Silva. El jugador es parte fundamental en los programas de espectáculos, Rodrigo González se ha encargado de registrar las idas y vueltas de ese mediático romance siempre en un tono sarcástico. “¿Qué romance? Esto es un calentón de cuarentena y ya está. Muy romántico ese reportero”, escribió en su momento el popular ‘Peluchín’ durante la primera crisis de la pareja.

El nuevo ‘Caserito’ de Magaly

La reina de la farándula peruana no podía estar ajena a este nuevo ‘Caserito’ de Chollywood. Magaly Medina siempre cuestionó la relación del futbolista. “Yo siento que para los jugadores de futbol y para algunos otros hombres de este país, Ivana Yturbe es como un trofeo. O sea ‘estoy con la rica apretadita deseadita de la farándula y me la llevo a vivir, miren”, sostuvo.

Paralelamente el jugador también era cuestionado en el ámbito deportivo. Uno de los narradores de Gol Perú, que tiene los derechos de la Liga 1, cuestionó la fragilidad física del jugador quien un mes se había lesionado dos veces “Es realmente llamativo cómo un futbolista de 24 años se lesiona de forma constante. En sus primeros pasos en Sporting Cristal, Beto Da Silva demostró condiciones, pero a partir de ahí no ha hilvanado 10 partidos consecutivos en ningún club”, sostuvo.

‘Wally’ nunca creyó en su temperamento

Otro ácido critico fue Waldir Sáenz goleador histórico de Alianza Lima quien cuestionó no solo las condiciones futbolísticas, sino también emocionales para ser jugador blanquiazul. “Hay jugadores que tienen contrato de 3 años, han jugado no sé cuántos partidos y no tienen ni un pase gol. Estamos hablando del tema de Beto Da Silva. No creo que tenga lo que ponen las gallinas para quedarse el próximo año en el club”, dijo el goleador a Pulso Sports después de conocer el descenso del equipo de sus amores.

Beto Da Silva ha sido fuente de inspiración hasta para los periodistas que se encargan de la política nacional. Uno de ellos ha sido Augusto Thorndike quien utilizó la figura del jugador para graficar a un exmandatario del Perú. “Martín Vizcarra es el Beto da Silva de la política peruana... Muchas oportunidades, cero goles”, escribió en sus redes el hoy presentador de Willax.

#RefuerzosPoeta2021



¡ BIENVENIDO #LUIS HUMBERTO DA SILVA! 💪🏽



Llega para reforzar la delantera poeta, para la temporada 2021. pic.twitter.com/xVQdVRyRnJ — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 1, 2021

“Yo acepto las críticas”

El delantero ha decidido desconectarse de las redes sociales y calmar el ruido de los últimos meses tras una nueva oportunidad en la Universidad César Vallejo de Trujillo. “Asumo este reto con mucha ilusión, agradeciendo esta oportunidad. Sé que vengo preparado, durante varios años tuve algunas incomodidades, pero voy en busca de mi consolidación”, dijo el jugador a RPP.

“Yo acepto las críticas, lo de las lesiones yo no lo decido, yo me cuido muchísimo, mi vida es ordenada y me preparo mucho. Es un problema que con los años he tratado de resolverlo. Calidad futbolística nunca me ha faltado, mi problema ha sido de continuidad. Ya hablé con Chemo del Solar, me ha dicho lo que espera de mí y lo tengo claro”, señaló el jugador quien ya se sumó a la pretemporada del cuatro norteño.