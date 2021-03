Lo tienen en la mira. El destino de Martín Távara estaría en el fútbol brasileño. El volante de Sporting Cristal, que ya la temporada pasada destacó con los cerveceros y este año se estrenó con un gol en la victoria celeste ante Binacional, es seguido por el Internacional de Porto Alegre de Paolo Guerrero.

Según la cadena Espn,el nombre del volante cervecero está en la agenda del cuadro ‘colorado’ que lo viene siguiendo desde año pasado. Próximo a cumplir los 22 años, (el 25 es su cumpleaños) Távara es indiscutible en el esquema de Roberto Mosquera y si bien es cierto tiene contrato hasta fines del 2023, en el Rímac no verían mal un traspaso si la oferta es buena.

Desde Brasil se señala que el portal Inter Crónicas se puso en contacto con los empresarios del volante y se les señaló, que el pase valorizado en algo más de un millón y medio de dólares y si el club interesado desea pagar en partes, la suma subía en un millón más.

Volante tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2023.

Por su parte Alessandro Barcellos, presidente del club de Paolo Guerrero, desconoció contactos con el mediocampista, aunque no descartó que se sigan jugadores del torneo peruano. " No nos gusta hablar de casos que no son concretos, sin embargo nuestro centro de evaluación de jugadores si sigue jugadores peruanos pero de momento no hay propuestas” señaló el titular de los brasileños en RPP.

Távara, que ya se ganó un sitio en la volante celeste y participó en todas las selecciones menores y sólo le falta ser llamado a la de mayores, no lo tuvo fácil en sus inicios. Luego de debutar con Cristal fue prestado a UTC el 2017 y luego el 2018 pasó por Sport Rosario donde se consolidó y recién retornó al Rímac el 2019.

Agradecido con Mosquera

El joven volante reconoce que a lado de la ‘mosca’ creció mucho en su juego.”Mosquera influyó en mi carrera como futbolista. Me considero una persona madura dentro del campo y una persona que ayuda mucho a sus compañeros. El profesor me puso las cosas claras y creo que eso ayuda bastante al jugador” precisó el cervecero

Por otro lado, Távara asumió que mejoró mucho en la marca y eso lo ayudó a mejorar sus prestaciones. " Me concentré en mejorar un tema que siempre me costaba agregar [la marca] y creo que me está ayudando a ser el jugador que ven ahora en el campo. Soy mucho más agresivo que antes, mucho más en el tema posicional y creo que se están dando las cosas” finalizó el futbolista.