Diego Mayora se ha convertido en viral y no ha sido por un video de sus goles en Deportivo Municipal o su pasar por Colón de Santa Fe. El delantero, que en su momento fue considerado por Ricardo Gareca en la ‘Blanquirroja’, hoy se defiende de la despiadadas críticas por una foto en los entrenamientos con su nuevo club Sport Chavelines de la Liga 2.

El cuadro de Pacasmayo, que tiene la meta puesta en ascender a la Liga 1, compartió parte de los inicio del entrenamientos y se evidenció que tras las vacaciones el jugador de 29 años no entraba con comodidad en el uniforme que le proporcionó el cuadro norteño.

“Uno después de estar tres meses sin entrenar tiene que estar gortido, ¿no? Ahora, en un mes nos vemos”, compartió el jugador en sus redes sociales a modo de reto a todos los que han decidido opinar y jugarle algunas bromas por su falta de condición física.

Día atrás el jugador comentaba su entusiasmo por empezar a trabajar con Sport Chavelines y reconocía su debilidad por los potajes de su pueblo. “Cuchara brava no soy, pero como todos saben acá en la selva se come muy bien. Pero tomé conciencia que para un deportista es malo”, dijo.

Jugador promete que en un mes se pone en su mejor forma física (Instagram)

“La gente no sabe lo que pasa un futbolista”

El jugador en su momento reconoció que el Unión Comercio le pidieron que baje de peso. “En 2016 en Unión Comercio conversé con el presidente, él me habló, me motivó, por eso yo siempre le voy a agradecer, lo voy a ver como un segundo padre. Yo pienso que la gente está para hablar en muchas cosas, pero no sabe lo que un futbolista pasa. Estamos acostumbrados a que la gente nos insulten por las redes sociales. Uno tiene que tener cabeza”, señaló en una entrevista para El Bocón.

Diego Mayora demostró una gran producción como delantero de Unión Comercio, donde anotó 19 goles, lo que le valió ser fichado por Colón de Santa Fe, en Argentina, donde no tuvo la oportunidad de jugar. En el 2017 regresó al futbol peruano y con la casaquilla Deportivo Municipal anotó 11 goles. El delantero fue convocado por Ricardo Gareca a los microciclos de la selección peruana, pero no pudo debutar con la ‘Blanquirroja’.

