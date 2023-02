‘Kukín’ Flores y el día que Maicelo ‘lo avanzó’ con cinco puñetes en el Callao

‘La Fe de Cuto’ invitó a Johnny Vegas para un programa lleno de anécdotas. Uno de los arqueros más goleadores del mundo recordó su largo periodo como ídolo del Sport Boys, donde compartió con Carlos ‘Kukín Flores’.

“Verlo jugar era un espectáculo, todos sabían que iba hacer su jugada por la izquierda. Era un personaje, te alegraba el camerino, siempre estaba contento, era buen líder, un buen compañero. Yo estuve con él en Boys, en Sport Áncash y en la Selección y para mí uno de los mejores que he visto”, indicó.

Como reveló en la entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, una de sus pasiones es el boxeo. En ese sentido, ‘Kukín’ no se quedaba atrás, no obstante, el ‘10′ chalaco le contó a Johnny la única vez que lo ‘avanzaron’ en una calle del Callao.

“No creía en nadie, iba para adelante. A mí me gustaba el box y el me decía: “yo también, a veces me peleaba, pero contigo no, mira los brazos que tienes”. Y me cuenta que un día pasó por el Callao y un chiquillo lo quedó mirando, el chiquillo se para tranquilo y é, achorado, le dijo: “¿Qué pasa?”, contó.

El relato de ‘Kukín’ terminó con una gran sorpresa ya que el habilidoso volante no eligió bien a su víctima. Se trataba de Jonathan Maicelo, quien ya brillaba como parte de la selección peruana de boxeo y que luego se convertiría en uno de los pocos peruanos en pelear en el famoso Madison Square Garden de Nueva York.

“Nos agarramos y me paré, Johnny, y sentí puñetes por todos lados, quería entrar de nuevo y pin, pin, pin, me tandearon y se fue. Cuando pregunté por el chico me dijeron: “Es Maicelo, el campeón bolivariano” , sentenció.

Más allá de esa anécdota, Vegas recuerda con mucho cariño a ‘Kukín’ y sus locuras. “Estábamos en el Sport Áncash, estábamos celebrando con whisky, queríamos sacar hielo de la bolsa negra y no se rompía, era una pechuga de pollo jajaja. Con él todos los partidos eran cuatro, cinco pases, gol, el hombre la rompía, por eso te digo, era un espectáculo”, añadió.

