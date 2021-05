Jefferson Farfán ha empezado una terapia de rehabilitación en su rodilla izquierda. Los hinchas de Club Alianza Lima -- y los de la selección peruana-- se entusiasman por la noticia de verlo jugar de nuevo la Liga 1 y los fanáticos de la ‘Blanquirroja’ también, pero nos preguntamos ¿Qué pasó con la recomendación de someterse a una nueva cirugía? y ¿Qué riesgo implica para el goleador forzar su regreso sin pasar por el quirófano?

Trome consultó al especialista en medicina deportiva, el doctor Luis Cotillo, exmédico de Club Sporting Cristal. Él, respaldado por doce años de experiencia en el fútbol profesional, nos da su opinión profesional sobre uno de los temas más discutidos de los últimos días en el fútbol peruano.

Doctor, hemos visto a Jefferson Farfán haciendo terapia y todos nos entusiasmamos ¿Alcanza esto para que vuelva a jugar?

¿Qué terapia va a haber? Un cráter, un hueco, ¿cómo lo llenas si no es con cirugía? ¿Qué terapia física va a llenar un hueco? Yo soy bien claro en ese punto. Te lo digo como especialista.

Usted va en la misma línea de su colega el doctor Ramón Cugat, quien desde España recomienda una cirugía.

No hay que mentirnos, no hay que engañar. El médico siempre debe ser honesto y trasparente con el paciente. Yo opinó, al igual que Cugat que, si él quiere volver al jugar, tiene que operarse, aquí o en la China.

FARFÁN Y LAS OPCIONES DE VOLVER AL FÚTBOL PROFESIONAL

¿Se puede garantizar que, después de esta operación, Jefferson Farfán vuelve al fútbol?

Hay que tener un buen post operatorio y tener en cuenta que esa rodilla ya estaría sometida a una tercera operación. Una fue la implantación del cartílago, luego la limpieza y esta sería la tercera. Eso te condiciona en el tiempo de recuperación.

¿Por qué no funcionó la primera operación que le hizo el doctor Cugat en España?

La cirugía que le hizo el doctor Ramón Cugat fue buena, pero también hay que saber que el jugador está expuesto a golpes, fricciones propias del fútbol y por una mala caída puede desprenderse una nueva pieza de cartílago. La rodilla se inflama y hay que hacer lo que se dice una limpieza.

La ‘Foquita’ se pronunció en Instagram para responder una serie de rumores que se originaron por su reciente alejamiento de las canchas debido a una molestia en la rodilla izquierda, pero no es la primera vez que el atacante nacional pasa por momentos similares a nivel de lesiones.

¿Cómo es esa ‘limpieza’ que le hicieron los médicos de la selección peruana?

La limpieza es un procedimiento quirúrgico que implica un lavado articular, pero lo que necesitaba el jugador era que después de esa remoción se implanta un nuevo cartílago donde se había deprendido una pieza. El doctor Cugat, en una excelente exposición, lo ha confirmado hace unos días, que necesita una operación de reimplante y diez meses para que vuelva a jugar.

¿Y por qué no se implantó esta pieza en su momento?

No se reparó, pues. Nunca se hizo una nueva colocación de esta pieza. Cuando se desprende el cartílago es como tener una piedrita en el zapato y hay que sacarla. Se hace una artroscopia, se procede al lavado y tras remover queda un hueco ¿Con qué llenaste ese hueco que dejaste? El resultado, dos partidos de 90 minutos, rodilla inflamada y el paciente no juega. Lo más lógico era que ese caso también lo hubiera hecho el doctor Cugat. Si eso hubiera sido así, no estaríamos hablando de estos temas.

El famoso doctor Ramón Cugat junto al médico peruano Luis Cotillo (Foto: Instagram)

¿Es verdad que lo arqueado de sus piernas (forma de alicate) lo predispone a esta lesión y limita el éxito de las cirugías?

Eso se llama ‘Rodilla vara’. Al nacer más arqueado el punto de apoyo sufre más. Esta condición hace que varíe el pronóstico en un post operatorio de rodilla, porque no tiene unas piernas rectas, como las tiene Paolo Guerrero.

En Alianza Lima están sugiriendo que no se opere para que vuelva a jugar la Fase 2 de Liga 1 ¿Lo estaría exponiendo a un riesgo mayor?

Cualquier persona que sufra de la rodilla y sea sometida a cargas bruscas y contacto como pasa en fútbol, puede sufrir más daño y la lesión puede volverse más severa, nadie quiere llegar a esa edad con una rodilla de ochenta años o noventa años.

¿Cuál es su recomendación final doctor?

De todo corazón le recomiendo que es mejor que le toque la rodilla alguien que ya lo ha hecho antes. Con la experiencia amplia que tiene Ramón Cugat en cartílago, es la única opción creo. No hay más. Cugat ha sido mi profesor y en la Academia Americana de Cirugía nos hemos juntado varias veces.

TE PUEDE INTERESAR